На коленях и с лопатой в руках: Лорак в Москве отличилась странной выходкой

Певица Ани Лорак решила прямо в сердце страны-агрессора РФ устроить с лопатой в руках рекламную компанию своего нового альбома.

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Ани Лорак / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Скандально известная певица родом из Украины Ани Лорак, которая уже больше года ничего не говорит о войне, которую против украинцев развязала страна-агрессор РФ, устроила новый лукавый перформанс прямо в центре Москвы. Кадры с места событий распространили российские Telegram-каналы.

Лорак вооружилась лопатой и принялась активнейшим образом высаживать цветы ‒ мол, весна, новая жизнь и прочие набившие оскомину трюизмы. Все мероприятие певица провела ради рекламы своего очередного песенного альбома, почему и пригласила кучу сотрудников из различного рода пропагандистских российских изданий.

Все происходило в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова. Лорак без тени сомнения уселась на колени и принялась высаживать цветы, не забывая при этом позировать на камеру, о чем ее открыто просили операторы и фотографы.

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"Можно сказать, с днем рождения! Круто, что есть возможность дать жизнь новому цветочку", – с натянутой улыбкой сказала Лорак.

Напомним, ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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