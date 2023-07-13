"На гробик усатому": россияне набросились на жену Пескова за позорную рекламу

Российские пользователи социальной сети Instagram набросились на жену путинского подпевалы, пресс-секретаря террористического режима Дмитрия Пескова - Татьяну Навку.
Бывшая фигуристка, сидя в кедах от известного дорогого французского бренда и часах от американской компании Apple Watch неожиданно стала рекламировать садовую мебель от "отечественного производителя".
Пользователей сильно разозлил тот факт, что фигуристка рекламирует мебель, "загребая" рекламные деньги.
Они стали писать ей гневные комментарии, а также жаловаться на то, что Навка "захватила" все ледовые арены террористической Москвы и продает на них свои шоу, практически монополизировав рынок.
Кроме того, комментаторы (подозреваем, что из Украины - авт.) посоветовали сделать гробик для ее мужа. Который славится кремлевским враньем и пропагандистскими речами.
Напомним, ранее визжащий российский пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак.
Ранее также группа людей из Армении не выбирая слов высказала Киркорову все, что они про него думают.
Вас также может заинтересовать: