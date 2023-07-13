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"На гробик усатому": россияне набросились на жену Пескова за позорную рекламу

Алена Кюпели
13 июля 2023, 16:22 обновлено 13 июля, 16:42
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Российское общество оскорбилось рекламной отечественного производителя от Навки.
Татьяна Навка, Дмитрий Песков
Татьяна Навка и Дмитрий Песков - агрессоры и террористы путинского режима / соцсети

Российские пользователи социальной сети Instagram набросились на жену путинского подпевалы, пресс-секретаря террористического режима Дмитрия Пескова - Татьяну Навку.

Бывшая фигуристка, сидя в кедах от известного дорогого французского бренда и часах от американской компании Apple Watch неожиданно стала рекламировать садовую мебель от "отечественного производителя".

Пользователей сильно разозлил тот факт, что фигуристка рекламирует мебель, "загребая" рекламные деньги.

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У Татьяны Навки и Пескова заподозрили финансовый кризис
У Татьяны Навки и Пескова заподозрили финансовый кризис / Instagram/tatiana_navka

Они стали писать ей гневные комментарии, а также жаловаться на то, что Навка "захватила" все ледовые арены террористической Москвы и продает на них свои шоу, практически монополизировав рынок.

У Татьяны Навки и Пескова заподозрили финансовый кризис
У Татьяны Навки и Пескова заподозрили финансовый кризис / Instagram/tatiana_navka

Кроме того, комментаторы (подозреваем, что из Украины - авт.) посоветовали сделать гробик для ее мужа. Который славится кремлевским враньем и пропагандистскими речами.

У Татьяны Навки и Пескова заподозрили финансовый кризис
У Татьяны Навки и Пескова заподозрили финансовый кризис / Instagram/tatiana_navka

Напомним, ранее визжащий российский пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак.

Ранее также группа людей из Армении не выбирая слов высказала Киркорову все, что они про него думают.

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