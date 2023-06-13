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"Твое место – в Крыму": армяне в Монако набросились на Киркорова

Алена Кюпели
13 июня 2023, 15:02 обновлено 13 июня, 15:10
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Группа людей из Армении не выбирая слов высказала Киркоровю все, что они про него думают.
Филиппа Киркорова начинают ненавидеть во всем мире
Филиппа Киркорова начинают ненавидеть во всем мире / Фото Главред, коллаж Instagram/kirkorov, TikTok

Путинист и ярый приверженец террориста номер один Путина, павлин российской эстрады Филипп Киркоров по какой-то причине не ездит отдыхать в Сочи или в оккупированный Крым. Между тем, силиконовая звезда отправилась в Монако, где и нарвалась на неприятности из-за своей малодушной и подлой позиции в отношении Украины.

В частности, прогуливаясь в брендовых вещах (не российского производства - авт.) по улицам Монако, Киркорова встретила группа людей из Армении. Они набросились на Киркорова с упреками и пытались вразумить зарвавшегося певца. Соответствующее видео появилось в ТикТоке.

Люди из Армении не сильно выбирали слова, высказывая свое мнение про поп-звезду. Они также добавили, что с ними находится мальчик из Украины и требовали, чтобы престарелый Кэн посмотрел ему в глаза.

видео дня

"Собака женского рода (неценз. - авт.) вот он, смотрите, вот он. Чтобы нога твоя сгнила. Приехал. Киркоров, а Крым чей? Вот поезжай в засранск и там отдыхай. Понял? Нечего тут делать. Вот этот мальчик из Украины. Посмотри ему в глаза, собака женского рода (неценз. - авт.), когда ты поешь. Мр*зь. Приехал отдыхать, когда детей губят, а ты в Монако отдыхаешь. Не стыдно, в тебе есть что-то армянское. Хотя всю жизнь трусил это сказать, а теперь армян полюбил. Твое место – в Крыму отдыхать и дальше продолжать Путину филе (неценз. - авт.) лизать", – добавили прохожие.

На видео - хромающий Киркоров пытается уйти от разъяренных армян:

Киркоров при этом продолжал молча дефилировать со своей свитой, не обращая внимания на возмущенные возгласы армян.

Напомним, ранее Киркоров поехал в район французского Лазурного берега и опубликовал фото оттуда на своей странице в социальной сети Instagram. Наряд, по своему обыкновенно, Киркоров выбрал довольно странный − надел розовую футболку на пару размеров больше, чем надо, широкие и рваные джинсы, а также тяжелые черные кроссовки. Однако его фолловеры не оценили образ и забросали насмешливыми комментариями.

Недавно также Филипп Киркоров угодил в позорный конфуз на красной дорожке в московском хале Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически".

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