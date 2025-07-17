На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Надя Дорофеева отправилась не одна.

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Надя Дорофеева - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Кратко:

Надя Дорофеева находится в Лондоне

Какой скандал разгорелся

Украинская известная певица Надя Дорофеева уехала из Украины после скандала в ресторане ее мужа Миши Кацурина во Львове.

На своей странице в Instagram Надя сообщила, что находится в Лондоне.

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Как оказалось, уехала Дорофеева не одно, а с продюсером Ириной Горовой, на снимке они находились возле офиса американской звукозаписывающей и музыкальной компании Sony Entertainment.

Ирина Горовая в Лондоне / фото: скрин instagram.com, Надя Дорофеева

"Причастились", – написала артистка.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин с детьми / instagram.com, Надя Дорофеева

Напомним, муж Нади госпитализирован в инфекционную больницу, поскольку отравился в своем ресторане, который открылся несколько дней назад. Кроме него отравились и гости заведения. Также Дорофеева пожелала "людям и ему" скорейшего выздоровления, что вызвало волну критики в Сети.

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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