На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

Кратко:
- Надя Дорофеева находится в Лондоне
- Какой скандал разгорелся
Украинская известная певица Надя Дорофеева уехала из Украины после скандала в ресторане ее мужа Миши Кацурина во Львове.
На своей странице в Instagram Надя сообщила, что находится в Лондоне.
Как оказалось, уехала Дорофеева не одно, а с продюсером Ириной Горовой, на снимке они находились возле офиса американской звукозаписывающей и музыкальной компании Sony Entertainment.
"Причастились", – написала артистка.
Напомним, муж Нади госпитализирован в инфекционную больницу, поскольку отравился в своем ресторане, который открылся несколько дней назад. Кроме него отравились и гости заведения. Также Дорофеева пожелала "людям и ему" скорейшего выздоровления, что вызвало волну критики в Сети.
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О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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