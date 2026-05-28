"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

Ведущий хотел сделать доброе дело, но вместо этого его обманули.

Артист не ожидал такого поворота событий

Известный украинский ведущий Андрей Бедняков посетил Полтаву в рамках тура и во время прогулки по городу его обманули на деньги. Об этом инциденте сам ведущий рассказал в своем Instagram.

По словам Беднякова, на одной из улиц он увидел бабушку, которая продавала цветы. Ему стало жалко пожилую женщину, поэтому артист решил купить у нее все цветы.

Ведущий сразу подарил эти цветы девушкам, которые проходили мимо, а когда дошла очередь до расчета, произошло неприятное. Бабушка утверждала, будто продала 18 цветов, в то время как Бедняков убежден, что их было 12.

"То есть я пожалел бабушку, купил у нее цветы, 12 у нее было. Она меня еще и на деньгах обманула, понимаете, Полтава? Я ей дал тысячу, должен был отдать 900, а она 100 сдачи не дала", — поделился подробностями инцидента ведущий.

Несмотря на эту неприятную ситуацию, Бедняков в подписи под видео отметил, что бабушке скоро 90 лет, она на самом деле хорошая и он желает ей здоровья.

"Дай Бог Вам здоровья. Но она хорошая. Покупайте цветы. Они того стоят", - добавил ведущий.

О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков — украинский актер и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орел и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С самого начала военного вторжения России в Украину встал на сторону Украины и активно поддерживал ее в социальных сетях. Беднякову запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет.

