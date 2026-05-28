"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

Украинская певица Елена Тополя откровенно рассказала, собирается ли покидать Украину вместе с тремя детьми на фоне продолжающейся войны и угроз новых атак на Киев. Об этом рассказала артистка в интервью для BLIK.ua.

Артистка призналась, что несмотря на тревожные новости и предупреждения о возможных ударах по столице, уезжать из страны не планирует. По словам певицы, семья продолжает жить обычной жизнью, насколько это возможно в нынешних условиях.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Елена вместе с детьми временно находилась в США, однако позже решила вернуться домой. Сейчас певица говорит, что остается в Киеве и тщательно следит за ситуацией с безопасностью.

"У нас есть укрытие, мы всегда туда спускаемся. Дети заканчивают учебу, впереди экзамены. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Мы следим за Telegram-каналами, смотрим, где и что летит", - поделилась артистка.

Тополя также отметила, что дети уже воспринимают воздушные тревоги гораздо спокойнее, поскольку привыкли к постоянной опасности. Однако саму певицу последние обстрелы начали тревожить сильнее, особенно после того, как взрывы прогремели совсем рядом с домом семьи.

"Последние атаки были впервые настолько близко к нашему дому. Даже когда раньше рядом падали дроны, стены так сильно не трясло", - рассказала исполнительница.

Певица вспомнила и о прошлогоднем ракетном ударе, в результате которого квартира Елены и Тараса Тополи получила серьезные повреждения. Тогда взрывной волной выбило окна и деформировало бронированные двери. К счастью, никто из семьи не пострадал.

После недавней массированной атаки артистка опасалась, что жилье снова придется восстанавливать.

"Я уже была готова увидеть квартиру без стекол. Но на этот раз окна выдержали, потому что мы установили бронированные", - добавила Елена.

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

