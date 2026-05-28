Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

61-летний Кеннет Ивамаса стал последним из пяти обвиняемых, представших перед судом по этому делу.

https://stars.glavred.info/smert-mettyu-perri-eks-assistent-aktera-poluchil-tyuremnyy-srok-10768478.html Ссылка скопирована

Экс-ассистент Мэттью Перри получил тюремный срок по делу о смерти актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mattyperry4

Кратко:

Кеннет Ивамаса делал актеру инъекции, не имея медобразования

Одна из таких инъекций была сделана в день смерти Перри

Экс-ассистента голливудского актера Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы по делу о гибели звезды культового сериала "Друзья". Об этом сообщает The Guardian.

Следствие установило, что Ивамаса делал актеру инъекции наркотических веществ, не имея медицинского образования и соответствующей лицензии. Одна из таких инъекций была сделана в день смерти Перри. Позже артиста нашли мертвым в джакузи собственного дома. Причиной смерти стала передозировка.

видео дня

61-летний Кеннет Ивамаса стал последним из пяти обвиняемых, представших перед судом по этому делу. Мужчина полностью признал свою вину, после чего суд назначил ему наказание, на котором настаивала прокуратура.

Ранее по делу была осуждена Джасвин Сангха, известная в Лос-Анджелесе под прозвищем "кетаминовая королева". Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за поставку смертельной дозы препарата, которая, по версии следствия, привела к гибели актера.

Смерть Мэттью Перри - что известно

Мэттью Перри ушел из жизни в октябре 2023 года. Актер получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

Сначала смерть актера признали несчастным случаем без признаков насилия. Полиция Лос-Анджелеса решила прекратить расследование в январе 2024 года. Однако в мае правоохранители начали сотрудничать с федеральными органами, чтобы выяснить происхождение кетамина, который употреблял Перри, и причину его высокого содержания в организме.

Известно, что актер проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, однако последний сеанс был более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт подчеркнул, что уровень кетамина в организме Перри не мог быть результатом терапии, учитывая короткий период полураспада этого препарата.

Актер часто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, в частности, о том, что не помнит трех лет своей жизни во время съемок в "Друзьях", и что потратил более 9 миллионов долларов на лечение. В 2022 году он издал автобиографию "Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь", где поделился своим опытом борьбы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих препаратов.

Бывшая подруга Мэттью Перри считает, что незадолго до смерти актер сорвался и снова начал употреблять наркотики.

Как сообщал Главред, последнее фото Мэттью Перри стало зловещим предвестником его внезапной смерти. Он поделился снимком, где отдыхает в джакузи - именно там, где его найдут мертвым через несколько дней.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что популярная певица 90-х Анжелика Рудницкая высказалась в отношении своей бывшей подруге, а ныне предательницы Украины - певице Ани Лорак.

Ранее также украинская известная актриса Дарья Петрожицкая в откровенном разговоре призналась в сложностях, которые актриса сейчас переживает в отношениях со своим возлюбленным.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Мэттью Перри Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред