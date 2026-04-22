"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

Известный украинский ведущий Андрей Бедняков вспомнил о работе с предательницей Оксаной Марченко. В интервью на YouTube-канале "Розмова" он рассказал, какой поступок ведущей лишил его места на главной сцене шоу "X-фактор" после первого эфира.
По словам Беднякова, Марченко сразу решила показать свое превосходство. Несмотря на все старания коллеги, Оксана буквально игнорировала его, из-за чего между ведущими не возникло химии.
"Я чувствовал только одно – что у нас не было никакого контакта. Химии не было, к сожалению. Она не подпускала. Пыталась показать, что она здесь главная, и "кто ты мальчик, который сюда пришел", — поделился Андрей.
Обстановка накалилась настолько, что после первого же эфира в ситуацию вмешались продюсеры шоу. Они решили перевести ведущего в грин-рум, подальше от Оксаны Марченко.
"Я помню первый эфир. Я шутил, но отдачи не было никакой. Как в стену бьешь. И тогда после первого эфира они сказали: "Наверное, Андрюша, мы вас переведем в грин-рум, но не переживай, со следующего сезона ты будешь один, и вот вся сцена будет твоя", — заявил Бедняков.
Ранее ведущий рассказывал, что стал поперек горла предательнице Марченко из-за своей работы на "Х-факторе". По словам Андрея, его бывшую коллегу раздражал молодой и харизматичный соведущий.
"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый, моложе ее, и было видно, что ей было неприятно со мной работать", — рассказал шоумен.
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
