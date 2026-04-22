"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

Кристина Трохимчук
22 апреля 2026, 11:06обновлено 22 апреля, 11:57
Андрей Бедняков рассказал о непростом периоде работы на X-факторе.
Известный украинский ведущий Андрей Бедняков вспомнил о работе с предательницей Оксаной Марченко. В интервью на YouTube-канале "Розмова" он рассказал, какой поступок ведущей лишил его места на главной сцене шоу "X-фактор" после первого эфира.

По словам Беднякова, Марченко сразу решила показать свое превосходство. Несмотря на все старания коллеги, Оксана буквально игнорировала его, из-за чего между ведущими не возникло химии.

"Я чувствовал только одно – что у нас не было никакого контакта. Химии не было, к сожалению. Она не подпускала. Пыталась показать, что она здесь главная, и "кто ты мальчик, который сюда пришел", — поделился Андрей.

Обстановка накалилась настолько, что после первого же эфира в ситуацию вмешались продюсеры шоу. Они решили перевести ведущего в грин-рум, подальше от Оксаны Марченко.

"Я помню первый эфир. Я шутил, но отдачи не было никакой. Как в стену бьешь. И тогда после первого эфира они сказали: "Наверное, Андрюша, мы вас переведем в грин-рум, но не переживай, со следующего сезона ты будешь один, и вот вся сцена будет твоя", — заявил Бедняков.

Ранее ведущий рассказывал, что стал поперек горла предательнице Марченко из-за своей работы на "Х-факторе". По словам Андрея, его бывшую коллегу раздражал молодой и харизматичный соведущий.

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый, моложе ее, и было видно, что ей было неприятно со мной работать", — рассказал шоумен.

Ранее Главред сообщал, что семья Сергея Сивохо понесла еще одну невосполнимую утрату. Спустя два года после кончины шоумена умерла его супруга Татьяна. Причиной скоропостижного ухода стала агрессивная форма онкологии, которая долгое время протекала бессимптомно.

Также Меган Маркл анонсировала продажу свечей под названием "Лилибет" в важную для королевской семьи дату - день рождения покойной королевы. Многие расценили этот коммерческий ход как прямое неуважение к памяти Елизаветы II и вспомнили о других скандальных случаях.

О персоне: Андрей Бедняков

Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

