Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

Виталий Кирсанов
21 апреля 2026, 19:41
Экс-супруги продолжают воспитывать детей, хотя встречаются реже, чем раньше.
Андрей Бедняков откровенно рассказал о разводе
Андрей Бедняков откровенно рассказал о разводе

Кратко:

  • Бедняков пересмотрел свое отношение к разводу
  • Бедняков и Короткая поддерживают нормальное общение

Украинский ведущий Андрей Бедняков поделился деталями своего развода с экс-супругой Анастасией Короткой и поделился, как складываются их отношения сейчас.

В беседе в проекте "Размова" ведущий признался, что расставание стало для него непростым испытанием и серьезно сказалось на эмоциональном состоянии. Однако, несмотря на сложности, бывшим супругам удалось сохранить уважительное и теплое отношение друг к другу.

По словам Беднякова, он сознательно не стал зацикливаться на прошлом и постарался воспринимать развод как завершенный этап жизни. Он отметил, что разрыв не должен становиться "концом нормальной жизни", а иногда отпустить отношения - более здоровое решение, чем сохранять их лишь формально.

Телеведущий также рассказал, что пересмотрел свое отношение к разводу в целом, в том числе к распространенным стереотипам о "неполных" семьях.

Сейчас Бедняков и Короткая поддерживают нормальное общение и остаются близкими людьми. Они вместе продолжают воспитывать детей, хотя встречаются реже, чем раньше.

"Жизнь не заканчивается, и можно остаться классными друзьями, которые друг друга любят и уважают. Мы не левые друг другу", - отметил ведущий.

По его словам, их нынешние отношения строятся на взаимном уважении без обид и претензий.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что Мария Бурмака поделилась серией снимков с дочерью Яриной, на которой видно, какой красавицей выросла девушка. В этот важный для семьи день певица решилась на откровение, признавшись, что роль матери стала для нее серьезным и непростым испытанием.

Также украинский ведущий Анатолий Анатолич напугал сеть снимками в кресле колесном. После марафона в США у звезды отказали ноги. Артист признался, что дистанция далась ему слишком высокой ценой и ему понадобилась помощь медиков.

О персоне: Андрей Бедняков

Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Реклама

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

