Меган Маркл хитро насолила королевской семье - что она сделала

Кристина Трохимчук
22 апреля 2026, 05:15
Скандалы вокруг Меган Маркл не утихают.
Меган Маркл обвинили в неуважении к королеве Елизавете
Меган Маркл обвинили в неуважении к королеве Елизавете / коллаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily, sussexroyal

  • Меган Маркл попала в скандал из-за поста в соцсетях
  • Почему это восприняли как неуважение к Елизавете II

В сети вспыхнул новый скандал вокруг Меган Маркл и ее отношений с королевской семьей. Один из постов бренда герцогини в соцсетях восприняли как неуважение к памяти покойной королевы Елизаветы, сообщает ТСН.

Все началось с того, что бренд "As ever" выпустил свечи, посвященные детям Меган и Гарри — Арчи и Лилибет. Информация об этом появилась всего за несколько часов до 21 апреля — дня рождения королевы Елизаветы. В этот день ей могло исполниться 100 лет.

Свечка принцессы Лилибет
Свечка принцессы Лилибет / фото: instagram.com, As ever

"Представляем две новые свечи, искусно созданные нашей основательницей и названные в честь дат рождения ее детей. Аромат № 604, названный в честь даты рождения принцессы Лилибет, цветочный и сияющий, с нотами амбры, водяной лилии и сандала. Аромат № 506, названный в честь даты рождения принца Арчи, обладает теплым и уравновешивающим характером, с нотами имбиря, нероли и кашемира", — написали в соцсетях бренда.

Поклонники остались недовольны поступком Меган, которая уже прославилась тем, что любит отвлекать внимание на себя в важные для королевской семьи даты. Пост о продаже свечей с именем "Лилибет" общественность восприняла как неуважение к покойной королеве Елизавете. Напомним, что Меган и Гарри назвали свою дочь в честь бабушки, однако это решение было воспринято неоднозначно, поскольку такая форма имени долгое время была личным обращением к монарху.

Принц Гарри, Меган Маркл и Елизавета ІІ
Принц Гарри, Меган Маркл и Елизавета ІІ / Getty Images

"Это на 100% троллинг королевской семьи в честь 100-летия покойной королевы. Ей все равно, продастся ли хотя бы одна свеча", — пишут в сети.

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Елизавета II Меган Маркл новости шоу бизнеса
