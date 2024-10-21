На барбера и ноготочки: сколько ежемесячно тратит Слава Демин

Популярный ведущий раскрыл свои бьюти-секреты, и сколько готов выложить денег на уход за собой.

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Слава Демин новости - Слава Демин рассказал, сколько тратит на уход за внешностью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский шоумен Слава Демин тщательно следит за своей внешностью и не скрывает, что готов тратить на это ежемесячно кругленькую сумму. Об этом он рассказал в комментарии для Люкс ФМ.

Один из главных "аксессуаров" Демина - его борода. Ей достается наибольшее количество внимания от ведущего: раз в неделю у барбера он корректирует форму, раз в три недели - красит.

Также Слава Демин делает маникюр. На ноготочки он ходит раз в две-три недели.

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Кроме того в списке ежемесячных бьюти-процедур шоумена есть массаж - сеансы, которые стоят около 1 тыс. грн (за один) он получает по бартеру. Всего в месяц на уход за собой Слава Демин тратит около 5 тыс. грн.

"Я крашу бороду где-то раз в три недели. Я каждую неделю хожу к барберу, чтобы ровнять бороду, и где-то раз в две или три недели делаю маникюр. Это все, что я делаю", - рассказывает ведущий.

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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