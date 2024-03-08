"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой

На новом ролике певице все же удалось сдержать эмоции, и крайне лаконично и четко выразить свою позицию.

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Кристина Соловий объяснила свои слова про "кровь украинцев на руках" на интервью у Маши Ефросининой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, instagram.com/mashaefrosinina

Украинская певица Кристина Соловий в интервью для шоу Маши Ефросининой "Экзамен. Новая реальность" вступила с ведущей в перепалку на тему толерантности украинцев к тем, кто "строил культурные мосты с россией". Соловий считает, что у таких личностей, к которым артистка причислила и Ефросинину, "на руках всегда будет кровь украинцев".

Несмотря на то, что беседа была достаточно жесткой, Маша решила не удалять это из интервью. Позже она объяснила свою позицию: она убеждена, что каждое мнение должно быть услышанным. Впрочем, она оставляет за собой право выражать и отстаивать также и свои убеждения, что, собственно, зрители и увидели на своих экранах.

Тем не менее интервью Ефросининой с Соловий вызвало общественный резонанс. Певица решила расставить все точки над "і", и весьма лаконично в своем блоге в Instagram объяснила, что конкретно она подразумевала своими обвинениями.

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"Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры, разговаривать на русском – ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать "русский мир" в Украине своим творчеством, своим трудом. Мыслите критично. Слава Украине!" - заявила певица.

Что случилось во время интервью Маши Ефросининой и Кристины Соловий Кристина Соловий во время интервью Маше Ефросининой сказала, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией. А также Соловий заявила, что на руках этих артистов кровь наших людей. К тому же Кристина прямо указала и на Машу Ефросинину, а затем подчеркнула, что все они должны нести ответственность.

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