Дочь Виктора Ющенко показала свое богатство: интригующее фото

Сегодня, 7 марта, старшей внучке экс-президента Украины Доменике исполнилось 24 года.

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Виталина Ющенко поздравила дочь с днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

Виталина Ющенко, мама Доменики, не упустила возможность тепло поздравить свою дочь с праздником, отметив, что она для нее настоящее богатство.

На своей странице в Іnstagram Виталина опубликовала новый пост по этому поводу и показала фото с дочерью.

"Моя дочь, моя Масюня, с Днем Рождения! Ты – мое богатство, мое счастье! Желаю тебе быть всегда здоровой и крепкой, чувствовать любовь и заботу вокруг тебя и всегда находить силу, чтобы преодолеть любые препятствия на твоем пути ", – написала Виталина Ющенко. видео дня

Также Виталина рассказала, как сильно любит дочь:

"Я верю, что ты сможешь достичь всего, чего только хочешь, и желаю тебе исполнения всех твоих мечтаний и желаний в Мирной, Свободной нашей Украине! Я люблю тебя очень сильно, вплоть до неба, до солнца, до звезд и обратно", – трепетно призналась Ющенко.

Виталина Ющенко показала фото с дочерью / фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

Кто такая Виталина Ющенко Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы. У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Добавим, невестка Виктора Ющенко Елена сменила имидж. Она не боится экспериментов с внешностью: была яркой блондинкой, а в последнее время отдавала предпочтение светлому каштану.

Напомним, бывшая невестка Виктора Ющенко Лиза показала, как отдыхает в Италии без детей и нового мужа.

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