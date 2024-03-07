Дочь Виктора Ющенко показала свое богатство: интригующее фото

Виталина Ющенко, мама Доменики, не упустила возможность тепло поздравить свою дочь с праздником, отметив, что она для нее настоящее богатство.
На своей странице в Іnstagram Виталина опубликовала новый пост по этому поводу и показала фото с дочерью.
"Моя дочь, моя Масюня, с Днем Рождения! Ты – мое богатство, мое счастье! Желаю тебе быть всегда здоровой и крепкой, чувствовать любовь и заботу вокруг тебя и всегда находить силу, чтобы преодолеть любые препятствия на твоем пути ", – написала Виталина Ющенко.видео дня
Также Виталина рассказала, как сильно любит дочь:
"Я верю, что ты сможешь достичь всего, чего только хочешь, и желаю тебе исполнения всех твоих мечтаний и желаний в Мирной, Свободной нашей Украине! Я люблю тебя очень сильно, вплоть до неба, до солнца, до звезд и обратно", – трепетно призналась Ющенко.
Кто такая Виталина Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
Добавим, невестка Виктора Ющенко Елена сменила имидж. Она не боится экспериментов с внешностью: была яркой блондинкой, а в последнее время отдавала предпочтение светлому каштану.
Напомним, бывшая невестка Виктора Ющенко Лиза показала, как отдыхает в Италии без детей и нового мужа.
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