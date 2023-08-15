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Экс-невестка Ющенко показала его 13-летнюю внучку в дорогущем украшении

Анна Подгорная
15 августа 2023, 22:09 обновлено 15 августа, 22:09
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На изящном запястье юной варвары красовалось больше четверти миллиона гривен.
Лиза Ющенко, Маша Ефросинина
Лиза Ющенко показала дочь Варвару в украшении от Cartier / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/liza_u

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой Лиза Ющенко сейчас отдыхает в Италии без детей и нового мужа.

На ее странице в Instagram среди фото гламурного отпуска и шуток на русском языке появился снимок одной из 5 внуков бывшего президента Украины - 13-летней Варвары.

Ющенко показала дочь-подростка, и отметила, что девочка очень скучает по ней. На фото Варвары, которая становится все больше похожа на Лизу, подписчики заметили одну любопытную деталь.

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На запястье юной красотки надет фирменный браслет люксового бренда ювелирных украшений Cartier, выполненный в виде закрученного гвоздя. Стоимость такого великолепия - 8 тыс. долларов (около 259 тыс. грн). Очевидно Лиза приучает свою наследницу к роскоши с самого детства.

дочь Лизы Ющенко Варвара
Лиза Ющенко показала дочь Варвару в украшении от Cartier / instagram.com/liza_u

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