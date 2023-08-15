56-летняя Ольга Cумская показала себя без косметики и фильтров

Актриса Ольга Сумская показывает себя честную и не боится осуждений.

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Ольга Сумская - икона украинского кинематографа и театра/ instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская не в первый раз показывает себя в натуральном виде. Что, собственно, не может не радовать ее поклонников.

На этот раз, на своей странице в Instagram, артистка показала свое лицо без грамма косметики и фильтров. Стоит отметить, что 56-летняя актриса выглядит прекрасно.

Более того, она не стесняется показывать себя в натуральном виде.

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Ольга Сумская уделяет внимание своей красоте / Скриншот видео Instagram/olgasumska

Актриса часто балует себя процедурами красоты. Она также старается быть примером для своих поклонников и дочерей. Актриса любит СПА и часто показывает секреты своего ухода за собой.

Ольга Сумская уделяет внимание своей красоте / Скриншот видео Instagram/olgasumska

Ранее Ольга Сумская показала честное фото, на которое может решиться далеко не каждая актриса - без ретуши и даже без сценического макияжа. "Новый день… Остается надежда… И вера… Что все будет хорошо! Вчера снова были в Харькове... Все эти эмоции в моей душе... Держимся!" - поделилась своими грустными, но светлыми мыслями Сумская.

Ранее младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

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