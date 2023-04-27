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Ольга Сумская удивила подробным фото без макияжа

Анна Подгорная
27 апреля 2023, 21:34 обновлено 27 апреля, 21:34
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Годы не властны над звездной красотой Ольги Сумской, и она не упускает возможность этим похвастаться.
Ольга Сумская
Ольга Сумская без макияжа показала лицо вблизи / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская продолжает сверкать бриллиантом отечественной сцены. Зрители высоко ценят не только ее актерские качества, но и красоту.

К ней артистка, к слову, относится философски, и ценит в первую очередь натуральный подход. Поэтому Сумская является одной из тех редких знаменитостей, кто в свои элегантные 56 сохраняет естественный вид.

На ее странице в Instagram нередко можно встретить снимки без макияжа. Одним из таких, навеянным сезоном весеннего цветения, актриса поделилась недавно. Она показала свое лицо вблизи без мэйкапа, так что поклонники могли рассмотреть ее до мельчайших деталей.

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"Среди тяжелых мыслей и чувств всегда нахожу для себя энергию для вдохновения… Цветут сакуры… Благодарю тебя, Господи, за эту красоту!" - подписала фото Ольга Сумская.

Поклонники в комментариях засыпали актрису комплиментами: "І все ж таки Ви неймовірно красива!!!", "Чарівна наша , гордість України", "Ольга Вячеславовна, цветете, как эти сакуры!!! Класс!!!", "Квітуча, як пані Весна".

Ольга Сумская
Ольга Сумская без макияжа показала лицо вблизи / instagram.com/olgasumska

Ранее украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела в своем максимальном весе - после рождения второй дочери она набрала рекордное количество килограммов.

Также украинский певец Александр Пономарев показал свое настоящее богатство - Народный артист Украины опубликовал редкое фото со всеми своими детьми от разных женщин.

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