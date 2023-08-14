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Бывшая невестка Ющенко оторвалась на вечеринке с россиянами под песни Меладзе

Анна Подгорная
14 августа 2023, 19:57 обновлено 14 августа, 19:57
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Лиза Ющенко продолжает мозолить украинцам глаза беззабтными развлечениями в компании бомонда страны-оккупанта.
Маша Ефросинина, Лиза Ющенко
Лиза Ющенко отдыхала в Монако с россиянами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой Лиза Ющенко продолжает закапывать свою и без того шаткую репутацию в Украине.

Она живет в стране-агрессоре, молчит про войну в Украине, и живет прежней роскошной жизнью, вращаясь в светских кругах рф. Новым поводом для возмущения позицией Ющенко стала недавняя вечеринка в Монако, которую Лиза посетила с подругами.

В ресторане, за вход в который пришлось заплатить от 950 до 1200 евро, гуляли сливки страны-оккупанта: гимнастка из РФ Каролина Севастьянова, "Мисс Россия-2016" Анастасия Полхова, жена бывшего чиновника из Санкт-Петербурга Ксения Костина, и пр.

Примечательно, что гостей развлекал певец Валерий Меладзе, который хоть и совершал робкие попытки выразить свое несогласие с войной в Украине, все же развлекать россиян за кровавые рубли не отказывается.

Очевидцы отмечают, что Лиза Ющенко с подругами отдыхала за столиком у самой сцены.

Смотрите видеорепортаж про развлечения Лизы Ющенко во время войны в Украине:

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