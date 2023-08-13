"Она богиня": Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую

Первая леди Украины вызывает у кулинара необычные ассоциации.

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Евгений Клопотенко высказался про Елену Зеленскую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko, instagram.com/olenazelenska_official

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко имел опыт общения и сотрудничества с первой леди Украины Еленой Зеленской. После совместной работы над новым меню для украинских школ, кулинара нередко спрашивают про жену президента.

В частности издание РБК-Украина в недавнем интервью поинтересовалось у Клпотенко, как он сейчас относится к первой леди. Евгений, который ранее крайне сдержанно отзывался про их сотрудничество, удивил аудиторию ответом.

Стоит отметить, что в его высказывании прозвучало не только глубокое уважение, но и неприкрытая симпатия к Зеленской. Высказаться он решил аллегорично.

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"Зеленская мне нравится. Она, не знаю, какая-то... Образ мифологической богини, для которой у меня нет названия. Елена – мифологическая богиня. Как-то так я ее ассоциирую", - заявил шеф-повар.

Что же касается президента Украины Владимира Зеленского, то тут Евгений Клопотенко отметил, что никаких ассоциаций с ним не имеет.

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