"Она богиня": Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко имел опыт общения и сотрудничества с первой леди Украины Еленой Зеленской. После совместной работы над новым меню для украинских школ, кулинара нередко спрашивают про жену президента.
В частности издание РБК-Украина в недавнем интервью поинтересовалось у Клпотенко, как он сейчас относится к первой леди. Евгений, который ранее крайне сдержанно отзывался про их сотрудничество, удивил аудиторию ответом.
Стоит отметить, что в его высказывании прозвучало не только глубокое уважение, но и неприкрытая симпатия к Зеленской. Высказаться он решил аллегорично.
"Зеленская мне нравится. Она, не знаю, какая-то... Образ мифологической богини, для которой у меня нет названия. Елена – мифологическая богиня. Как-то так я ее ассоциирую", - заявил шеф-повар.
Что же касается президента Украины Владимира Зеленского, то тут Евгений Клопотенко отметил, что никаких ассоциаций с ним не имеет.
Ранее концертный директор и жена Виктора Павлика рассказала, почему вышла замуж за артиста - Екатерина Репяхова откровенно рассказала про судьбоносную встречу с певцом.
Также стало известно, что Квиткова судится с Добрыниным - одна из самых красивых пар романтического реалити-шоу Холостяк сейчас через юристов решает вопросы по разводу.
Другие новости:
- Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт
- Украинскую певицу перед концертом откачивала скорая
- Даша Кацурина высказалась про свадьбу с Дантесом
: