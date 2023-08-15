"Стал похож на Залужного": Эктор Хименес-Браво побрил голову наголо

Поклонники колумбийского кулинара были шокированы его новым образом. Сам Эктор удивился не меньше.

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Эктор Хименес-Браво сбрил волосы на голове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Внешний вид колумбийского шеф-повара и шоумена Эктора Хименеса-Браво, как и полагается у медийных личностей, давно стала его визитной карточкой - аккуратно подстриженные бородка и усы, а также стильная прическа оттенка "соль с перцем" а-ля Клуни.

Именно таким привыкли видеть кулинара украинцы. Впрочем, внезапное желание сотворить со своей внешностью нечто дикое, очевидно, посещает не только женщин. И если у прекрасного пола часто все ограничивается каре или челкой, то Хименес-Браво принял более радикальные меры.

На своей странице в Instagram он показал видео, как его в салоне бреют наголо. И, судя по лицу шеф-повара, он сам остался в шоке от такого своего решения.

видео дня

Впрочем, с результатом стрижки он быстро смирился, а вот поклонники разделились на два лагеря - одни требуют немедленно вернуть волосы на место, другие осыпают Эктора комплиментами, ведь убеждены, что он хорош в любом виде: "О ні... Поверніть волосся негайно на місце", "Екторе, дуже вам пасує, тим більше, стали схожі на Залужного!", "Вы человек с большим сердцем, а волосы отрастут", "Думаю, що треба - значить треба. Ви красень з будь-якою зачіскою", "Тепер в Україні є власний Він Дізель", "З волоссям було краще та виглядав молодше!", "Ні!!! Харизма не та", и пр.

Смотрите видео, как выглядит Эктор Хименес-Браво после парикмахерской:

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