"Мы упали на асфальт": Анатолий Анатолич оказался в эпицентре взрыва под Киевом

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич гулял вместе с женой и сыном в тот момент, как РФ атаковала столицу ракетой.

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Анатолий Анатолич оказался в эпицентре взрыва под Киевом / Коллаж: Главред, фото: instagram/anatoliyanatolich

Российские оккупанты пытались атаковать Киев ракетой. Украинской системе ПВО удалось ее сбить, но обломки попали прямо в жилой дом. В момент атаки в эпицентре взрыва оказался известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич вместе со своей женой и сыном. Об этом рассказала жена ведущего Юла на своей странице в Instagram.

Семья прогуливалась по парку в Киевской области, когда началась воздушная тревога. Они видели как падают обломки и от страха упали на землю. Позже они лично увидели раненого мужчину, которого спасали медики.

"Россияне не перестают убивать мирных людей. Обычный выходной. 30 июня 2024 года. Применены 2 ракеты Р-500 ("Искандер"). Обломки упали прямо возле нас. Нил замер. Мы упали на асфальт. Шок. Ноги трясутся. Мужчину спасают на наших глазах. Не игнорируйте тревоги", - написала жена ведущего. видео дня

Сам же телеведущий отметил, что с ними все хорошо. Они сразу пошли к машине и уехали в безопасное место.

Взрывы в Киеве и области 30 июня - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пятерым пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

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