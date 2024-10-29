"Мы тебя заказали": на внука путиниста Ильи Резника началась охота

Коротко:
- На внука путиниста Ильи Резника посыпались угрозы
- Враги студента узнали домашний номер Ильи Резника
- Семья парня будет обращаться в полицию
Путинист и почитатель террориста Путина, российский и светский поэт-песенник Илья Резник, который ранее был уважаемым человеком и песни на его стихи пели именитые звезды, пожаловался на атаку на собственного внука.
Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, на атаку однокурсников пожаловался сын Резника - Максим Резник. По его словам, сына Илью травят по национальному признаку студенты ГИТРа (Институт кино и телевидения).
Сообщается, что сначала обидчики давали сокурснику клички, всячески подсмеивали его, намекая на происхождение. Парень сначала не обращал внимания, но в середине октября столкнулся с компанией на улице — и услышал особенно обидные слова.
"Сын подошел к ним и попросил больше его не трогать и не задирать. Илья сказал: "Я обещал, что, если это продолжится, дам пощечину. Вы мне неинтересны. Оставьте меня в покое". Но те посмеялись и продолжили. Илья дал пощечину. И, как бывает у такой шпаны, те оказались ошарашены", — заявляет сын путиниста Резника.
Кто такой Илья Резник
Илья Резник - советский и российский поэт-песенник, киноактер, сценарист; народный артист террористической России (2003), народный артист Украины (лишен звания в 2013 году за поддержку военного вторжения России в Украину).
Между тем, нападавшие узнали номер телефона внука Резника и стали писать угрозы.
"Пошли угрозы: "Мы пробили твой адрес", "Я тебя уже заказал"… Ну и винегрет из мата, обещаний расправы и прочего. Это, конечно, кошмар и уголовщина, они присылают, что хотят сделать со всей нашей семьей… У нас сохранены все сообщения — и голосовые, и письменные", — подчеркнул отец.
Теперь родственники парня собираются обращаться в правоохранительные органы.
Отметим, что Резник написал многие песни для многих артистов. В частности, его песни пела Ала Пугачева, Лайма Вайкуле, София Ротару и другие российские артисты.
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Напомним, ранее певица из Латвии Лайма Вайкуле, которая открыто говорит о том, что Россия напала на Украину, прошлась по российскому поэту-песеннику, который писал песни для Аллы Пугачевой, Илье Резнику.
Ранее Илья Резник, который считал себя близким другом Аллы Пугачевой, которая не поддержала военное вторжение России в Украину, высказался в отношении женщины.
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