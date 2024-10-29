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"Мы тебя заказали": на внука путиниста Ильи Резника началась охота

Алена Кюпели
29 октября 2024, 15:14
186
Внук и тезка поэта-путиниста Илью Резника жалуется на угрозы со стороны сверстников.
Внуку Ильи Резника угрожают сверстники
Внуку Ильи Резника угрожают сверстники / Коллаж Главред, фото Стархит

Коротко:

  • На внука путиниста Ильи Резника посыпались угрозы
  • Враги студента узнали домашний номер Ильи Резника
  • Семья парня будет обращаться в полицию

Путинист и почитатель террориста Путина, российский и светский поэт-песенник Илья Резник, который ранее был уважаемым человеком и песни на его стихи пели именитые звезды, пожаловался на атаку на собственного внука.

Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, на атаку однокурсников пожаловался сын Резника - Максим Резник. По его словам, сына Илью травят по национальному признаку студенты ГИТРа (Институт кино и телевидения).

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Сообщается, что сначала обидчики давали сокурснику клички, всячески подсмеивали его, намекая на происхождение. Парень сначала не обращал внимания, но в середине октября столкнулся с компанией на улице — и услышал особенно обидные слова.

"Сын подошел к ним и попросил больше его не трогать и не задирать. Илья сказал: "Я обещал, что, если это продолжится, дам пощечину. Вы мне неинтересны. Оставьте меня в покое". Но те посмеялись и продолжили. Илья дал пощечину. И, как бывает у такой шпаны, те оказались ошарашены", — заявляет сын путиниста Резника.

Кто такой Илья Резник

Илья Резник - советский и российский поэт-песенник, киноактер, сценарист; народный артист террористической России (2003), народный артист Украины (лишен звания в 2013 году за поддержку военного вторжения России в Украину).

Между тем, нападавшие узнали номер телефона внука Резника и стали писать угрозы.

"Пошли угрозы: "Мы пробили твой адрес", "Я тебя уже заказал"… Ну и винегрет из мата, обещаний расправы и прочего. Это, конечно, кошмар и уголовщина, они присылают, что хотят сделать со всей нашей семьей… У нас сохранены все сообщения — и голосовые, и письменные", — подчеркнул отец.

Теперь родственники парня собираются обращаться в правоохранительные органы.

Отметим, что Резник написал многие песни для многих артистов. В частности, его песни пела Ала Пугачева, Лайма Вайкуле, София Ротару и другие российские артисты.

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Напомним, ранее певица из Латвии Лайма Вайкуле, которая открыто говорит о том, что Россия напала на Украину, прошлась по российскому поэту-песеннику, который писал песни для Аллы Пугачевой, Илье Резнику.

Ранее Илья Резник, который считал себя близким другом Аллы Пугачевой, которая не поддержала военное вторжение России в Украину, высказался в отношении женщины.

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