Мы переезжаем: после скандала с Мальдивами бойфренд Пренткович увозит семью

Андрей Гонковский заявил, что переезжает со своей возлюбленной Таней Пренткович и ее детьми.

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Бойфренд Пренкович решил переехать с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Бойфренд бизнесвумен Татьяны Пренткович, блогер Андрей Гонковский, в январе попал в крупный скандал из-за того, что отдыхал на Мальдивах в то время, как большинство мужчин в Украине не выезжают за границу.

На своей странице в соцсетях Гонковский рассказал, что принял решение переезжать, но не уточнил в пределах Украины или вне. Сама Пренткович пока никак не комментировала эту ситуацию.

"Да вы все видели. Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки сделали событие всеукраинского масштаба. Как этой новостью перекрывались коррупционные скандалы и еще "определенные события". Как 150 медиа, включая единственный марафон, делали это новостью номер один каждый день", - отметил Гонковский.

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Также он добавил, что не реагировал на скандал, пока не начали поступать угрозы в сторону его семьи:

"Все это побуждало меня к решению. Мы переезжаем".

Блогер понимает, что многим не понравится такое его решение:

"Понимаю, что сейчас эту новость снова растянут на большие статьи и сюжеты, и понимаю все последствия. Но иногда приходится принимать такие решения. И открыто об этом говорить", - подчеркнул Гонковский.

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

Напомним, Александр Волошин заявил, что стоит на военном учете, а его документы – в ТЦК. По словам блогера, повестку он не получал, но волнуется по этому поводу.

А также украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко, который создавал добрый контент о помощи людям, 26 февраля был найден мертвым в бассейне спортивного комплекса Fun Club в Кропивницком.

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