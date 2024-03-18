Мы переезжаем: после скандала с Мальдивами бойфренд Пренткович увозит семью

Бойфренд бизнесвумен Татьяны Пренткович, блогер Андрей Гонковский, в январе попал в крупный скандал из-за того, что отдыхал на Мальдивах в то время, как большинство мужчин в Украине не выезжают за границу.
На своей странице в соцсетях Гонковский рассказал, что принял решение переезжать, но не уточнил в пределах Украины или вне. Сама Пренткович пока никак не комментировала эту ситуацию.
"Да вы все видели. Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки сделали событие всеукраинского масштаба. Как этой новостью перекрывались коррупционные скандалы и еще "определенные события". Как 150 медиа, включая единственный марафон, делали это новостью номер один каждый день", - отметил Гонковский.
Также он добавил, что не реагировал на скандал, пока не начали поступать угрозы в сторону его семьи:
"Все это побуждало меня к решению. Мы переезжаем".
Блогер понимает, что многим не понравится такое его решение:
"Понимаю, что сейчас эту новость снова растянут на большие статьи и сюжеты, и понимаю все последствия. Но иногда приходится принимать такие решения. И открыто об этом говорить", - подчеркнул Гонковский.
Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем
В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".
В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.
Напомним, Александр Волошин заявил, что стоит на военном учете, а его документы – в ТЦК. По словам блогера, повестку он не получал, но волнуется по этому поводу.
А также украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко, который создавал добрый контент о помощи людям, 26 февраля был найден мертвым в бассейне спортивного комплекса Fun Club в Кропивницком.
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