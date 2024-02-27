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Подробности смерти 32-летнего Юрия Ворожко - семья блогера обратилась в полицию

Анна Подгорная
27 февраля 2024, 23:46
Вдова Ворожко Ирина рассказала, когда и при каких обстоятельствах состоится прощание с Юрием.
Юрий Ворожко
От чего умер Юра Ворожко - подробности смерти блогера Ворожко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yura_vorozhko

32-летний украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко, который создавал добрый контент о помощи людям, 26 февраля был найден мертвым в бассейне спортивного комплекса Fun Club в Кропивницком. По предварительным данным полиции смерть была ненасильственной.

27 февраля подруга и коллега Ворожко Екатерина Стерпул в своем блоге в Instagram опубликовала кадры выводов судебно-медицинской экспертизы тела блогера - в документе значится, что смерть наступила в результате механической асфиксии. Иными словами Юрий захлебнулся.

Позже Стерпул рассказала, что при просмотре записи камер видеонаблюдения из Fun Club, было обнаружено, что Ворожко находился под водой более 10 минут, однако персонал спортивного комплекса не спешил на помощь покойному. По совету адвоката семья блогера подаст заявление в полицию на представителей Fun Club за преступную халатность, которая привела к смерти человека.

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Пока Екатерина Стерпул занималась правовой стороной гибели Ворожко, беременная жена Юрия Ирина опубликовала ролик, в котором раскрыла подробности прощания с мужем. Оно состоится 28 февраля в 13:15 на Дальневосточном кладбище в Кропивницком. После прощания тело Юрия Ворожко, согласно его прижизненному желанию, будет кремировано.

Ирина также обратилась к тем, кто придет прощаться с блогером, с просьбой вместо цветов приносить детские игрушки, а также предметы личной гигиены для детей и взрослых. "Юра всегда стремился помогать другим, поэтому мы решили почтить его память именно таким образом. И в последний раз от его имени сделать доброе дело. После похорон все собранные вещи будут распределены среди тех, кто нуждается в помощи", - сообщила вдова Ворожко.

Ранее стало известно про смерть музы режиссера Федерико Феллини итальянской актрисы Сандры Мило, наиболее известной благодаря фильму "8 1/2". Артистке было 90 лет, 70 из которых она посвятила творчеству.

Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.

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