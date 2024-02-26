Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

Популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.
Об этом сообщает Суспільне. Кропивницький. Новость про смерть Ворожко подтвердил руководитель комплекса Гарик Хачатрян. Также заявление сделала спикер полиции области Виталина Бевзенко. Она подчеркнула, что по предварительным данным смерть блогера была ненасильственной.
"При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не было обнаружено. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.
Жена Юрия также подтвердила его смерть. На его странице в Instagram она опубликовала сторис, где пообещала сообщить детали относительно смерти и прощания с покойным блогером.
Юрий Ворожко - популярный блогер, который публиковал видео, в которых помогал нуждающимся, оплачивал покупки малоимущих пенсионеров в супермаркете, проводил социальные эксперименты и благотворительные акции. За его деятельностью следили более миллиона подписчиков на YouTube, более 500 тыс. в TikTok и почти 200 тыс. на двух страницах в Instagram.
Один из последних постов Ворожко в Instagram - фотографии с гендер-пати: блогер, его жена и двое детей узнали, что в их семье скоро появится еще одна девочка.
Ранее стало известно про смерть музы режиссера Федерико Феллини итальянской актрисы Сандры Мило, наиболее известной благодаря фильму "8 1/2". Артистке было 90 лет, 70 из которых она посвятила творчеству.
Также зарубежные СМИ, с отсылкой на заявление семьи артиста, сообщили, что Фрэнк Фариан, основатель и идейный вдохновитель легендарной группы Boney M, скончался в своем доме в Майами.
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