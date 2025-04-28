"Мы не играли ничего": Налчаджиоглу впервые высказался о романе с Билык

Мурат Налчаджиоглу поделился о впечатлении о Ирине Билык.

https://stars.glavred.info/my-ne-igrali-nichego-nalchadzhioglu-vpervye-vyskazalsya-o-romane-s-bilyk-10659686.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу, Ирина Билык

Вы узнаете:

Мурат Налчаджиоглу рассказал об общении с Ириной Билык

Продолжают ли они поддерживать связь

Украинский бизнесмен и бывший муж предательницы Украины Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу – ответил на слухи о романе с певицей Ириной Билык.

В интервью Богдану Беспалову Мурат подчеркнул, что уже давно знает артистку и в восторге от нее.

видео дня

"Иру я давно знаю, мы иногда общались, виделись. И год назад, когда мы с командой выбирали артистов, кому отправляем подарочные коробки с нашей продукцией, тогда видимо Новый год был, и мы Ирине тоже отправили. Через два месяца она смайлик отправила и я ей пишу: "Привет, мне очень приятно. Тебе понравилась наша продукция?". И она мне пишет большое сообщение: "Нереальный продукт" и так далее", - рассказал бизнесмен.

У Мурата Налчаджиоглу появилась новая девушка / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Также Налчаджиоглу решил пригласить Ирину на мероприятие, а после этого они начали сотрудничать.

"Я говорю: "Слушай, а когда ты будешь в Киеве? У меня будет такая дата мероприятия, где мы награждаем людей, тимбилдинг. И тема будет об украинской женщине, которая физически, ментально и финансово может подниматься на более высокий уровень. Ты нам так подходишь и мне нужен человек, который на самом деле любит наши продукты". Вот и вся история, мы так начали обсуждать полтора часа по видеосвязи и она говорит: "Вау, очень классно". Конечно, мы платили какой-то гонорар за это выступление, однако это было очень символично. Ира - это душевный человек мы душевные друзья. Мы не играли ничего", - добавил Мурат.

Ирина Билык / инфографика: Главред

Также бизнесмен отметил, что продолжает общаться с Билык и они поддерживают друг друга.

"Мы практически каждый день переписываемся, она заболела - отменила концерты, я сам заболел гриппом. Но у нас дружба построена на искренности, никакой коммерции", - поделился Налчаджиоглу.

Смотрите видео интервью Мурата Налчаджиоглу:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред