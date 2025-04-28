"Мы не играли ничего": Налчаджиоглу впервые высказался о романе с Билык

Вы узнаете:
- Мурат Налчаджиоглу рассказал об общении с Ириной Билык
- Продолжают ли они поддерживать связь
Украинский бизнесмен и бывший муж предательницы Украины Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу – ответил на слухи о романе с певицей Ириной Билык.
В интервью Богдану Беспалову Мурат подчеркнул, что уже давно знает артистку и в восторге от нее.
"Иру я давно знаю, мы иногда общались, виделись. И год назад, когда мы с командой выбирали артистов, кому отправляем подарочные коробки с нашей продукцией, тогда видимо Новый год был, и мы Ирине тоже отправили. Через два месяца она смайлик отправила и я ей пишу: "Привет, мне очень приятно. Тебе понравилась наша продукция?". И она мне пишет большое сообщение: "Нереальный продукт" и так далее", - рассказал бизнесмен.
Также Налчаджиоглу решил пригласить Ирину на мероприятие, а после этого они начали сотрудничать.
"Я говорю: "Слушай, а когда ты будешь в Киеве? У меня будет такая дата мероприятия, где мы награждаем людей, тимбилдинг. И тема будет об украинской женщине, которая физически, ментально и финансово может подниматься на более высокий уровень. Ты нам так подходишь и мне нужен человек, который на самом деле любит наши продукты". Вот и вся история, мы так начали обсуждать полтора часа по видеосвязи и она говорит: "Вау, очень классно". Конечно, мы платили какой-то гонорар за это выступление, однако это было очень символично. Ира - это душевный человек мы душевные друзья. Мы не играли ничего", - добавил Мурат.
Также бизнесмен отметил, что продолжает общаться с Билык и они поддерживают друг друга.
"Мы практически каждый день переписываемся, она заболела - отменила концерты, я сам заболел гриппом. Но у нас дружба построена на искренности, никакой коммерции", - поделился Налчаджиоглу.
Смотрите видео интервью Мурата Налчаджиоглу:
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Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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