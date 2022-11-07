"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

Иван Охлобыстин / УНИАН

Рашистский актер, фанат террориста Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин прокомментировал свою поездку в Донбасс.

Оказалось, что на оккупированную территорию "путинист" ездил с женой Оксаной, дочерью Варварой и зятем Георгием. По словам фанатика, его семья любит проводить время так, чтобы "кровь бурлила". Об этом рассказывает solenka.info.

"Нам интересно, мы любим такое… мы вообще такая довольно спортивная, военизированная семья", - сказал он, имея ввиду хобби своей семьи наслаждаться убийствами, террором, разрушениями и человеческой болью.

Также Охлобыстин признается, что в поездке в Донбасс он и его родные "хотели разобраться в происходящем". "Варя хотела сама разобраться", — отмечает он. В Донбассе дочь Ивана познакомилась с хирургами в госпиталях, которые сейчас спасают людей.

Зятю Охлобыстин Георгию, который является режиссером, происходящее на Донбассе интересно с профессиональной точки зрения.

Напомним, ранее Охлобыстин выступил на российском концерте, посвященному аннексии новых украинских территорий.

По словам умалишенного актера, рано или поздно произойдет то, "чего все ожидают".

"Рано или поздно мы победим. Кто-то говорит, что "специальную военную операцию" скоро переименуют в контр террористическую операцию. Но я считаю, что этого не достаточно. Правильно это назвать священная война", - говорит он.

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