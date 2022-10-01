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Сумасшедший Охлобыстин проорался на концерте возле Кремля про "священную войну"

1 октября 2022, 11:22

Артист вещал со сцены, как раз напротив Кремля. Говорил о сатанистах, а сам выглядел, как настоящая сатана.

Охлобыстин
Охлобыстин беснуется на Красной площади/ УНИАН

Рашистский актер, фанат террориста Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин выступил на российском концерте, посвященному аннексии новых украинских территорий.

По словам умалишенного актера, рано или поздно произойдет то, "чего все ожидают".

"Рано или поздно мы победим. Кто-то говорит, что "специальную военную операцию" скоро переименуют в контр террористическую операцию. Но я считаю, что этого не достаточно. Правильно это назвать священная война", - говорит он.

По словам Охлобыстина, России не хватает боевых кличей. "Гойда, братья и сестры. Бойся старый мир, лишенный истинной веры, лишенный истинной мудрости, управляемый извращенцами и сатанистами. Бойся, мы идем", - говорит шизонутый российский актер.

Напомним, ранее Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.

Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.

"Он не в курсе. Хотя кто-кто, а он пойдет первым, если позовут", – заявил артист.

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Иван Охлобыстин
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