"Мы и так уже запуганы": путинистка Валерия появилась с украинской символикой

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал слова депутата Госдумы страны-оккупанта Яны Лантратовой.
Все дело в том, что на афише концерта путинистки Валерии Лантратова увидела цвета флага Украины и возмутилась этим.
Как рассказал Пригожин пропагандистском росСМИ NEWS.ru., депутатам нечем заняться.
"Вообще без цветов останемся? Депутатам, видимо, заняться больше нечем. Это называется провокация. Даже если афиша была желто-синей, мы что под видом какого-то флага идем? Докапываются на ровном месте. И что нам теперь с этим делать? Отказаться от синего платья? Ходить только в белом, черном или сером? Мы и так уже запуганы как можем. Что дальше будем делать? Это чистый бред", - сказал путинист.
Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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