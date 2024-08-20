Путинист Иосиф Пригожин заявил, что скандал вокруг Валерии просто провокация.

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Иосиф Пригожин заступился за Валерию / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал слова депутата Госдумы страны-оккупанта Яны Лантратовой.

Все дело в том, что на афише концерта путинистки Валерии Лантратова увидела цвета флага Украины и возмутилась этим.

Как рассказал Пригожин пропагандистском росСМИ NEWS.ru., депутатам нечем заняться.

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"Вообще без цветов останемся? Депутатам, видимо, заняться больше нечем. Это называется провокация. Даже если афиша была желто-синей, мы что под видом какого-то флага идем? Докапываются на ровном месте. И что нам теперь с этим делать? Отказаться от синего платья? Ходить только в белом, черном или сером? Мы и так уже запуганы как можем. Что дальше будем делать? Это чистый бред", - сказал путинист.

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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