"Мы долго скрывали": Седокова поделилась своим счастьем

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая живет в Америке и недавно обратилась к женщинам всех экс-мужчин, поделилась со своими подписчиками радостной новостью.

Как написала она на своей странице в Telegram, они долго скрывали радостную новость, но теперь она готова поделиться со своими подписчиками информацией.

"А теперь о хорошем. Мы долго скрывали, но сейчас хочу вас познакомить с нашим счастьем. Как его искала - это очень долгая история, пока просто хочется поделиться", - написала она.

Оказалось, что певица просто завела себе щенка. На видео в аэропорту она встречает человека, который привез ей щенка.

Напомним, ранее певица написала "философский" пост об отцах и детях.

На пост-размышление Седокову натолкнула услышанная где-то история о том, что чей-то бывший муж забрал ребенка и не дает маме видится с ним. Седокова даже разозлилась и посоветовала мужчинам "так сильно не любить своих бывших". "Мужики, да прекратите вы так сильно любить своих бывших, чтобы забирать у них самое дорогое. Ведь они-то больше не ваши. А сделать больно хочется", - обращается к ним Седокова.

Кроме того, Седокова поделилась подробностями интимной жизни со своим мужем Янисом Тиммом. О своих спальных делах Седокова рассказала в одной из российских программ. В частности, певица пожаловалась, что интим с мужем у нее длится по два часа, хотя ей бы самой хотелось, чтобы процесс длился 15 минут.

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