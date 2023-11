Музыкальная руководительница Джей Ло раскрыла ее секреты красоты

Дженнифер Лопес упорно работает над своим здоровьем и красотой. Об этом рассказала ее музыкальная руководительница Ким Берс.

Лопес следит за тем, чтобы охватить все, и она упорно работает, говорит женщина из ее команды / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Музыкант и композитор Ким Берс сотрудничает с Дженнифер Лопес в качестве музыкальной руководительницы с 2010 года и участвовала в различных ее турах. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Берс участвовала в различных турах Лопес, включая грандиозные ‒ All I Have и It's My Party. Она похвалила звездную артистку за то, что она всегда "очень, очень усердно" работала, а также отметила, что не думает, что Лопес в ближайшее время уйдет на пенсию (летом ей, напомним, исполнилось 54 года).

Объясняя, почему она считает, что артистка выглядит невероятно ярко, Берс сказала: "Это весь спектр [того, что Лопес делает ‒ Главред]. Это личное здоровье, физическое, она обо всем заботится. Она следит за тем, чтобы охватить все, и она упорно работает".

Ким Берс работает с Дженнифер Лопес уже 13 лет / Instagram

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.

Переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для селфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

