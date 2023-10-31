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Муж Русланы Писанки признался, почему перезахоронил прах артистки

Анна Подгорная
31 октября 2023, 20:01
Игорь Исаков рассказал, что Руся пришла к нему во сне.
Игорь Исаков, Руслана Писанка
Игорь Исаков рассказал, почему перезахоронил Руслану Писанку / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka

Прах украинская актрисы и ведущей Русланы Писанки покоился в крипте Спасо-Преображенского собора, где ее отпевали. Более года поклонники таланта артистки и ее близкие приходили, чтобы почтить ее память, именно туда.

Однако недавно оказалось, что прах Русланы и ее матери нашел новое место упокоения. Такое решение принял вдовец Писанки, Игорь Исаков.

В интервью для OBOZ.UA он рассказал, что предал останки любимой жены и тещи земле после того, как ему приснился яркий сон про Руслану. Теперь она похоронена вместе со своей семьей, мамой, отцом и братом, на Берковецком кладбище.

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"Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама – куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: наверное нужно, чтобы вся семья была вместе. Место в крипте собора, где хранился прах Русланы и мамы, очень хорошее, но иногда у меня возникали сомнения: казалось, что все это – как будто напоказ. Когда-то Руся говорила: мы как обезьянки на сцене – на всеобщее обозрение. И такое чувство было у меня: Русичка не с нами уже второй год – а покоя ей будто нет. Меня это очень угнетало. А вот сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе", - рассказал Игорь Исаков.

Также он признался, что готовит подарок ко Дню рождения его Руси, 17 ноября - памятник. Вдовец пригласит митрополита Александра, который отпевал артистку, чтобы тот провел службу, когда могильный камень будет установлен.

Ранее муж Писанки поделился воспоминаниями о том, как умерла его теща, мама Русланы Дина Васильевна. Женщина страдала от онкологии в терминальной стадии.

Также Игорь Исаков раскрыл любопытный факт про его жену - когда начался первый этап прощания с артисткой, он рассказал, какое необычное имя Руслане дали при крещении.

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