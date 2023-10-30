Прах Русланы Писанки обрел новое место упокоения - где перезахоронили артистку

Муж Писанки рад, что ей наконец удалось "сойти со сцены".

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Руслану Писанка перезахоронили вместе с мамой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka, facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

19 июля 2022 года скончалась Руслана Писанка, украинская актриса и телеведущая. Ее жизнь унесла агрессивная форма рака, от которой она проходила лечение в Кайзерслаутерне, Германия. Там и перестало биться сердце артистки.

Тело Писанки кремировали. Прах прибыл в Украину лишь через месяц после смерти. Погребальную церемонию провели в Спасо-Преображенском соборе ПЦУ, в усыпальнице которого она обрела покой. Правда, это решение оказалось временным.

Коллега и близкий друг Русланы Писанки, ведущий Егор Гордеев сообщил, что муж артистки Игорь Исаков переместил ее прах - теперь вместе с семьей она покоится на Байковом кладбище.

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"Звонил муж Руси Игорь Исаков. Спокойный и облегченный. Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте (Спасо-Преображенского собора - прим. редактора), как на сцене. Пора сойти и спокойно идти дальше", - рассказал Гордеев.

Эту информацию в интервью для OBOZ.UA подтвердил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко, который отпевал Руслану и ее маму. Прах будет предан земле, а на месте захоронения будет установлен памятник Писанке.

Ранее муж Писанки поделился воспоминаниями о том, как умерла его теща, мама Русланы Дина Васильевна. Женщина страдала от онкологии в терминальной стадии.

Также Игорь Исаков раскрыл любопытный факт про его жену - когда начался первый этап прощания с артисткой, он рассказал, какое необычное имя Руслане дали при крещении.

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