"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

53-летняя актриса побаловала поклонников новогодними кадрами в купальнике.

Кэтрин Зета-Джонс встретила Новый год в бикини / imdb.com

Британская актриса, звезда Чикаго и серии фильмов про Зорро, 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс вернула к себе внимание и расположение зрителей благодаря роли Мортиши Аддамс - обворожительной матери главной героини сериала Уэнздей.

Еще год назад над артисткой подшучивали в СМИ, дескать она запустила свою некогда шикарную фигуру. Однако сейчас Зета-Джонс доказала - она еще может посоперничать в привлекательности с любой общепризнанной красоткой.

Идеальное тело Кэтрин показывает не только в новом сериале, где ей приходилось носить облегающие платья. В канун Нового года она решила пощеголять перед подписчикам в маленьком бикини.

На своей странице в Instagram актриса показала, как решила войти в 2023 год - на видео она удаляется в тропические заросли в белом раздельном купальнике, покачивая роскошными бедрами. Праздники артистка встречала в окружении семьи на теплом курорте.

Бикини, которое Зета-Джонс выбрала в качестве новогоднего наряда, идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру.

Кэтрин Зета-Джонс встретила Новый год в бикини / instagram.com/catherinezetajones

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

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