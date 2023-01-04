"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

Британская актриса, звезда Чикаго и серии фильмов про Зорро, 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс вернула к себе внимание и расположение зрителей благодаря роли Мортиши Аддамс - обворожительной матери главной героини сериала Уэнздей.
Еще год назад над артисткой подшучивали в СМИ, дескать она запустила свою некогда шикарную фигуру. Однако сейчас Зета-Джонс доказала - она еще может посоперничать в привлекательности с любой общепризнанной красоткой.
Идеальное тело Кэтрин показывает не только в новом сериале, где ей приходилось носить облегающие платья. В канун Нового года она решила пощеголять перед подписчикам в маленьком бикини.
На своей странице в Instagram актриса показала, как решила войти в 2023 год - на видео она удаляется в тропические заросли в белом раздельном купальнике, покачивая роскошными бедрами. Праздники артистка встречала в окружении семьи на теплом курорте.
Бикини, которое Зета-Джонс выбрала в качестве новогоднего наряда, идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру.
Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.
Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.
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