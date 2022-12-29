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Полураздетая Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате

29 декабря 2022, 02:04
Звезда Крепостной показала себя с утра без прикрас.
Ксения Мишина
Ксения Мишина снялась без одежды в ванной комнате / instagram.com/misha.k.ua

Одна из самых желанных актрис Украины Ксения Мишина недавно перенесла болезнь, из-за которой она редко делилась с поклонниками личными кадрами в своем блоге в Instagram.

Тем не менее, как только артистка почувствовала достаточно сил, чтобы вернуться в строй, она поспешила продемонстрировать, как изменилась за последнее время.

И выбрала Мишина для этого самый живописный способ: в Instagram-сторис актриса снялась в ванной комнате без одежды. На Ксении красовался только скромный комплект белья спортивного кроя.

На видео заметно, что актриса за время болезни если не потеряла пару килограмм, то сильно "подсушилась" - и без того стройная фигура Мишиной приобрела рельеф.

Приятный побочный эффект недуга, похоже, понравился и самой Ксении - в кадре она с гордостью демонстрирует крепкий пресс, и радуется, что она наконец "немного ожила".

Ксения Мишина
Ксения Мишина снялась без одежды в ванной комнате / instagram.com/misha.k.ua

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

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