Полураздетая Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате

Звезда Крепостной показала себя с утра без прикрас.

Ксения Мишина снялась без одежды в ванной комнате / instagram.com/misha.k.ua

Одна из самых желанных актрис Украины Ксения Мишина недавно перенесла болезнь, из-за которой она редко делилась с поклонниками личными кадрами в своем блоге в Instagram.

Тем не менее, как только артистка почувствовала достаточно сил, чтобы вернуться в строй, она поспешила продемонстрировать, как изменилась за последнее время.

И выбрала Мишина для этого самый живописный способ: в Instagram-сторис актриса снялась в ванной комнате без одежды. На Ксении красовался только скромный комплект белья спортивного кроя.

На видео заметно, что актриса за время болезни если не потеряла пару килограмм, то сильно "подсушилась" - и без того стройная фигура Мишиной приобрела рельеф.

Приятный побочный эффект недуга, похоже, понравился и самой Ксении - в кадре она с гордостью демонстрирует крепкий пресс, и радуется, что она наконец "немного ожила".

Ксения Мишина снялась без одежды в ванной комнате / instagram.com/misha.k.ua

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