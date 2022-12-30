УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пенелопа Крус с голой грудью и в игривых трусиках снялась для обложки известного глянца

30 декабря 2022, 02:36
Звезду Вики Кристины Барселоны отругали за неуместное обнажение в период рождественских праздников.
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус снялась в одних трусиках для обложки Dust / instagram.com/penelopecruzoficial

Испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус завоевала сердца своих поклонников не только бешенной энергетикой и невероятным актерским талантом.

Красота артистки завораживает, поэтому она и построила не менее заметную карьеру фотомодели (в числе прочих снимается для Chanel и Lancome). Недавно она стала героиней обложки для известного глянцевого издания Dust.

Образ Крус для журнала оказался крайне лаконичным - она предстала перед читателями с голой грудью, в одних лишь трусиках от Chanel. Пикантным снимком Пе поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре она позирует вполоборота, стыдливо прикрывая наготу руками. Обложка Крус в основном получила массу восторженных отзывов, однако были и недовольные критиканы.

Некоторые сочли неуместными настолько откровенные снимки в канун важного католического праздника - Рождества. Другие отругали Dust за чрезмерную ретушь, дескать из привлекательной 48-летней женщины они сделали 14-летнюю угловатую девочку-подростка.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус снялась в одних трусиках для обложки Dust / instagram.com/penelopecruzoficial

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

Другие новости:

шоу-бизнес Пенелопа Крус новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:36

Пенелопа Крус с голой грудью и в игривых трусиках снялась для обложки известного глянца

02:15

Сумская рассказала, встретится ли с дочерью, которая молча живет в России

02:07

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

02:05

Врежет мороз до – 19°: синоптики напугали украинцев ледяным прогнозомВидео

01:35

РФ продолжит обстрелы Украины: Буданов объяснил, какими они будутВидео

Реклама
00:51

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожитьВидео

29 декабря, четверг
23:45

В России есть ракеты еще на 5-7 масштабных атак, к весне запасы оккупантов иссякнут - СвитанВидео

23:18

Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочнымФото

23:10

В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическимВидео

23:00

Данилов откровенно ответил, каковы потери украинской армии в войне с РФВидео

22:58

Модный завтрак обеспечен: как приготовить яйцо пашот легко и быстроВидео

22:41

Первое полнолуние 2023 года принесет небывалый успех: кому ждать удачиВидео

22:39

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала редкие кадры совместного отдыха

22:29

В Украине ответили на истерию Беларуси из-за падении ракеты на их территорииВидео

21:44

В Генштабе прогнозируют, что в следующем году в РФ будет интенсивно "расцветать бавовна"Видео

21:44

"Не горят желанием помогать Путина": в разведке объяснили, почему Иран не передает ракеты РоссииВидео

21:39

"Не будет никогда": Притула сделал резкое заявление по поводу возвращения на ТВ

21:28

Старый дед: как после пьяного дебоша и психушки выглядит "буржуй" Валерий Николаев

21:07

Феномен "Уэнсдей": еще пять интересных сериалов с Дженни Ортега

21:04

Умер легендарный Пеле: дочь короля футбола показала последнее его фото из больницыВидео

Реклама
21:03

Олег Соскин. Война идет в РоссиюВидеоблоги

20:50

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

20:45

"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица небезосновательно "наехал" на генсека ООНВидео

20:33

"Передал обезьяне гранату": Пионтковский назвал истинную причину визита Путина в БеларусьВидео

20:22

Светлана Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой

20:06

"Конец России будет непременно": ВСУ могут вторгнуться в РФ - ДаниловВидео

20:00

Гороскоп на завтра 30 декабря 2022: звезды рассказали, кого ждут конфликты, проблемы и слухи

19:53

Странно, но это работает: зачем хозяйки протирают унитаз и раковину подсолнечным маслом

19:20

Путин готов к потерям в 100 тысяч в годмнение

19:09

На пути к ЕС: Зеленский подписал закон о медиаВидео

19:05

"Выполняла очень сложные боевые задачи": на войне погибла молодая защитница с позывным "Аида"

18:59

Alyosha с шокирующей откровенностью рассказала про нападения насильников: "Я была совсем ребенком"Видео

18:49

Зеленский просил танки и самолеты, но США отказали - PoliticoВидео

18:35

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых близкихФото

18:24

Когда закончится война, санкции против РФ и гарантии для Украины: важное из интервью Андрея ЕрмакаВидео

18:16

Что ж ты, фраер, сдал назад: жена осужденного наркодилера помирилась с ним и носит ему передачки с яйцами

17:57

"Контроль 24/7": участница пожаловалась на "Холостяка"

17:41

"Украина в любое время готова прекратить войну": у Зеленского назвали важное условиеВидео

17:38

Игнат предупредил, что в новом году ракетные удары могут быть намного мощнее, чем 29 декабряВидео

17:37

Полякова показала, как в туалете унизили Киркорова и Королеву

Реклама
17:27

"Это был предпоследний обстрел": эксперт удивил прогнозом о новых ракетных ударахВидео

16:52

Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры

16:47

Деньги нужны ВСУ: в Украине откровенно рассказали, какими будут социальные выплаты в 2023 годуВидео

16:43

Melovin попал в серьезное ДТП: "Со вторым рождением меня"

16:36

"Стопроцентное совпадение": визит Зеленского в США был очень успешным - подробности от ЕрмакаВидео

16:08

У РФ заканчиваются ракеты: Буданов объяснил, когда мощность атак существенно уменьшитсяВидео

16:07

"Мы так до Варшавы не дойдем": российские пропагандисты пересобачились из-за бардака в войнеВидео

15:32

"Это не вопрос недель": у Зеленского ответили, сколько нужно времени для восстановления после атакиВидео

15:32

Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

15:27

Фантастически вкусный салат на Новый год 2023: рецепт, который принесет всем успехВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять