Пенелопа Крус с голой грудью и в игривых трусиках снялась для обложки известного глянца

Испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус завоевала сердца своих поклонников не только бешенной энергетикой и невероятным актерским талантом.
Красота артистки завораживает, поэтому она и построила не менее заметную карьеру фотомодели (в числе прочих снимается для Chanel и Lancome). Недавно она стала героиней обложки для известного глянцевого издания Dust.
Образ Крус для журнала оказался крайне лаконичным - она предстала перед читателями с голой грудью, в одних лишь трусиках от Chanel. Пикантным снимком Пе поделилась на своей странице в Instagram.
В кадре она позирует вполоборота, стыдливо прикрывая наготу руками. Обложка Крус в основном получила массу восторженных отзывов, однако были и недовольные критиканы.
Некоторые сочли неуместными настолько откровенные снимки в канун важного католического праздника - Рождества. Другие отругали Dust за чрезмерную ретушь, дескать из привлекательной 48-летней женщины они сделали 14-летнюю угловатую девочку-подростка.
Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.
Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.
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