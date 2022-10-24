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Моника Беллуччи в объективе страстного француза показала шикарные формы в ярком платье

24 октября 2022, 03:21

Спящая красавица еще никогда не была так вызывающе прекрасна.

Моника Беллуччи
Моника Беллуччи попала в объектив Ричарда Джианорио в платье от Dolce & Gabbana / instagram.com/monicabellucciofficiel

Актриса, модель и секс-символ всей Италии Моника Беллуччи многие годы была лицом продукции французского ювелирного дома Cartier. Роль музы она передала по наследству своей старшей дочери, модели Деве Кассель.

Поэтому Беллуччи всегда желанная гостья на всех светских мероприятиях ювелирного дома. На одной из таких вечеринок несравненную артистку поймал в свой объектив известный французский фотохудожник Ричард Джианорио.

Помимо серии кадров, на которых Беллуччи блистала во всем своем роскошестве и великолепии, Джианорио на своей странице в Instagram показал видеоролик, который назвал "Спящая красавица".

По мотивам традиционной европейской сказки, прекрасная принцесса Беллуччи в ярком платье от Dolce & Gabbana прилегла на диван, имитируя сон. Артистка в цветастом наряде с пикантным вырезом, который обнажал ее пышную грудь и изящную шею, в кадре художника выглядела по-королевски - величественно и сексуально.

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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