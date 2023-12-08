MONATIK планирует стать многодетным отцом

Артист не раз признавался, что не против бы иметь еще и дочку.

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MONATİK поделился планами на будущее / Коллаж Главред, фото monatik_official

Украинский певец и музыкант Дмитрий Монатик (MONATİK), похоже планирует стать многодетным отцом.

О своих планах он рассказал в программе "Сніданок з 1+1":

Как известно, певец вместе с женой воспитывают двух мальчиков. И артист не раз признавался, что не против бы иметь еще и дочку.

Когда его спросили, работает ли он уже над воплощением мечты, артист не смущаясь ответил:

"Это было бы очень шикарно иметь дочь. Мы мечтаем об этом с Ириной вместе. Но если будет мальчик, то мы тоже будем рады. Вы хотите спросить, работаем ли мы над этим? Я же вам сказал, что свои мечты надо превращать в цели", - говорит певец.

Напомним, ранее украинский певец Monatik высказался о бывшем и нынешнем мужьях украинской артистки Нади Дорофеевой - Владимире Дантесе и Михаиле Кацурине.

Также Дмитрий Монатик рассказал о переходе на украинский язык и объяснил, почему ему не нравится термин "переобулся". Также артист выступил в интервью за "ласковую украинизацию".

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