Момент попал на видео: мать Королевой ест еду из под ног зятя-стриптизера

Людмила Порывай не брезгует своим зятем. Любит, видимо, уважает.

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"Я готова есть виноград, по которому ты ходил", - наверное полагает Порывай. / скриншот

Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой, которая сдала Украину и стала на сторону агрессора-России Людмила Порывай, попала на очередное позорное видео.

Как написал российский пропагандистский Телеграмм-канал "Не Малахов", Порывай позарилась на еду, которую резво топтал ее зять-стриптизер, офицер в стрингах - Тарзан. Который также не единожды прославлял войну и убийства мирных украинцев.

Так, Тарзан прыгал в некой емкости, сминая виноград. Но запасливая мама Люда не смогла терпеть издевательство над едой и жадно выхватила частично уцелевшую гроздь из под дергающегося Тарзана. Кстати, раздобревший стрингоносец не смог сам трусить своим пузом, поэтому его поддерживали специальные люди. На случай, чтобы террористическая Россия не лишилась еще одного "офицера".

видео дня



На видео - "путинист" Тарзан топчет Виноград, а мама Люда кушает:

Напомним, ранее мать певицы написала пост, где поддержала свою дочь.

Кроме того, Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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