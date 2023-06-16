Молодой старый папа: у Аль Пачино родился сын в 83 года

Интересно, будет ли Аль Пачино вставать ночью к своему малышу?

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Аль Пачино в свои 83 года оказался молодцом / ua.depositphotos.com

У голливудского актера Аль Пачино и его подруги Нур Альфаллах родился мальчик.

Об этом CNN сообщил представитель Пачино.

83-летний Пачино и 29-летняя Альфаллах, кинопродюсеры, назвали своего ребенка Романом Пачино.

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У оскароносного актера есть еще трое детей — двое от Беверли Д’Анджело и один от Йен Таррант.

Когда ранее в этом месяце появились новости о том, что Пачино снова станет отцом, его друг и коллега-актер Роберт Де Ниро, который в прошлом месяце в возрасте 79 лет приветствовал своего седьмого ребенка, поделился своим волнением.

"Давай, Аль, благослови его Бог", — сказал Де Ниро.

Последним художественным фильмом Пачино стал "Дом Гуччи" 2021 года, в котором он сыграл Альдо Гуччи вместе с Адамом Драйвером и Леди Гагой.

Его также можно увидеть в сериале Amazon Prime "Охотники" с Логаном Лерманом в главной роли. Второй сезон шоу дебютировал в январе.

Напомним, ранее стало известно о том, что 79-летний легендарный американский актер Роберт Де Ниро недавно уже в седьмой раз стал отцом. И в эфире американского телевидения признался, что его новый ребенок – девочка.

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