Молодая жена Виктора Павлика похвасталась "дородовыми" формами в озорном бикини

29-летня блогерша Екатерина Репяхова, кажется, заполучила все, о чем мечтала - у нее успешный бизнес, она счастлива замужем за своим кумиром юности и вместе с ним растит замечательного сына.
А последний год воплощается еще одна ее мечта: она вплотную занялась совершенствованием внешности. Репяхова убирает морщины со лба и корректирует форму губ при помощи "инъекций красоты", а также сделала ринопластику. При этом она хочет сохранить естественную красоту, что ей с блеском удается.
Один из ее последних "проектов" - тело мечты. Худощавая от природы, Екатерина быстро пришла в форму после родов, однако ее фигура все же изменилась. Поэтому сейчас она с ностальгией смотрит на "дородовые" фото и работает над собой еще усердней.
Одним з таких снимков блогерша поделилась недавно на своей странице в Instagram. Репяховой не нравится, как сейчас выглядят ее бока, и решила сравнить свое сегодняшнее отражение в зеркале с тем, что на фото в бикини до появления ребенка.
Что же касается ее подписчиков, они хвалят ее за усердие, но все же не забывают упомянуть, что и нынешние ее формы более чем привлекательны.
Ранее бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике - 49-летняя певица Наталья Егорова благодаря активному образу жизни и йоге может позволить себе любой самый дерзкий пляжный наряд.
Также украинская певица Алина Гросу в зеркале похвасталась идеальными изгибами. Она снимала себя почти в полный рост, и сама не могла налюбоваться чарующим отражением.
Другие новости:
- Анна Кошмал изумила фигурой в нижнем белье и вверх ногами
- Юная жена "холостяка" Макацарии показала тело через 5 месяцев после родов
- Жена Тигипко показала "богатое" декольте, в котором можно утонуть