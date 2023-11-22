Молодая жена Виктора Павлика похвасталась "дородовыми" формами в озорном бикини

Екатерина Репяхова старательно и с упрямством, достойным восхищения, идет к фигуре своей мечты.

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Екатерина Репяхова показала, как ее тело выглядело до родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

29-летня блогерша Екатерина Репяхова, кажется, заполучила все, о чем мечтала - у нее успешный бизнес, она счастлива замужем за своим кумиром юности и вместе с ним растит замечательного сына.

А последний год воплощается еще одна ее мечта: она вплотную занялась совершенствованием внешности. Репяхова убирает морщины со лба и корректирует форму губ при помощи "инъекций красоты", а также сделала ринопластику. При этом она хочет сохранить естественную красоту, что ей с блеском удается.

Один из ее последних "проектов" - тело мечты. Худощавая от природы, Екатерина быстро пришла в форму после родов, однако ее фигура все же изменилась. Поэтому сейчас она с ностальгией смотрит на "дородовые" фото и работает над собой еще усердней.

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Одним з таких снимков блогерша поделилась недавно на своей странице в Instagram. Репяховой не нравится, как сейчас выглядят ее бока, и решила сравнить свое сегодняшнее отражение в зеркале с тем, что на фото в бикини до появления ребенка.

Что же касается ее подписчиков, они хвалят ее за усердие, но все же не забывают упомянуть, что и нынешние ее формы более чем привлекательны.

Екатерина Репяхова показала, как ее тело выглядело до родов / instagram.com/repyahovakate

Ранее бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике - 49-летняя певица Наталья Егорова благодаря активному образу жизни и йоге может позволить себе любой самый дерзкий пляжный наряд.

Также украинская певица Алина Гросу в зеркале похвасталась идеальными изгибами. Она снимала себя почти в полный рост, и сама не могла налюбоваться чарующим отражением.

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