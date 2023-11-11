Бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике

Наталья Егорова остается в прекрасной форме из года в год.

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Наталья Егорова кайфует от себя и от жизни/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова похвасталась своим отдыхом, а также шикарной фигурой.

Соответствующими фото женщина поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала серию фотографий, на которых позирует в купальнике на пляже, а также в пляжном луке. Женщина выглядит вполне счастливой и довольной своей жизнью.

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Наталья Егорова на отдыхе / Скриншот Instagram/natalia_yegorova

Наталья Егорова загорает / Скриншот Instagram/nataliya_egorova

Напомним, ранее на вечеринке, посвященной годовщине немецкого консалтингового агентства Comtessa 49-летняя Егорова доказала, что она - та еще кошечка. Дело в том, что на мероприятии был дресс-код, который, по счастливому совпадению, очень к лицу Наталье.

Кроме того, шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.

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