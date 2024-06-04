Молодая любовница: Ефросинина рассказала, как дочь ей прислала видео про мужа ведущей

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев прокомментировали слухи относительно развода.

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Ефросинина и муж прокомментировали свой развод / Коллаж Главред, фото скриншот

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая является излюбленным объектом хейтеров, впервые вместе с мужем прокомментировала слухи по поводу развода пары.

Маша Ефросинина долго анонсировала выпуск нового YouTube-проекта знаменитости "Квиток на Марс", гостем которого стал ее собственный муж Тимур Хромаев.

По словам Марии, видео с информацией о том, что она якобы разводится с мужем после 21 года брака, знаменитости прислала ее дочь Нана.

"На днях присылает Нана (дочь, - Прим.ред) мне ролик с тиктока, где написано: "Маша Ефросинина и Тимур Хромаев разводятся. Причина очевидна - молодая любовница Тимура". Тут у меня было два момента: во-первых, наша дочка мне это присылает со словами: "маааам". Во-вторых, я подумала, что я никого нигде не заставала", - поделилась ведущая.

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

"Где я тебя должна была застать, приехать на Запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, вбежать и сказать: "Ах ты, оторвись от моего мужа", - шутит ведущая.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Между тем, Хромаев поделился, что его побратимы также увидели новость об их якобы разрыве, и поинтересовались у него, действительно ли это так.

Сам Хромаев говорит, что на такой теме легко спекулировать.

Маша Ефросинина - новости сейчас:

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловий было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

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Напомним, ранее Ефросинина показала как переодевается в спортивную форму и рассказывает о том, как относится к своему телу. По словам Ефросининой, она очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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