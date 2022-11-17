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Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак загипнотизировала глубоким сдобным декольте

17 ноября 2022, 02:00

Лилия Реус - молода и прекрасна, и не упускает возможности поделиться своим великолепием с миром.

Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус
Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Пока Ани Лорак пробивает очередное дно бесчеловечности, новая возлюбленная ее бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, завоевывает все большую симпатию.

Молодая украинская визажистка Лилия Реус балует не только нежной заботой самого Мурата и их общую с Лорак дочь Софию, но и делится пикантными кадрами безупречного тела на своей странице в Instagram.

Недавно девушка показала такое сумасшедшее декольте, что поклонники едва сдержали вздохи восхищения.

На свежем фото Лилия позирует в черном топе с до неприличия глубоким вырезом, из которого соблазнительно выглядывают полукружья ее пышной груди.

И хоть некоторые упрекают Реус в "ненатуральности" ее женской красоты, многие все же отмечают - Мурату очень повезло с новой женщиной.

Лилия Реус
Лилия Реус показала откровенное декольте / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.

Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.

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