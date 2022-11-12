Ани Лорак / скриншот

Украинская певица-предательница Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и в упор не замечает того, что творит Россия на ее родной земле, продолжает удивлять.

Казалось бы, что дальше уже некуда, но оказалось, что есть. На одной из страние ее фанатского сообщества в Instagram появилась афиша новогоднего выступления певицы. В то время, как в Украину будут лететь ракеты и города будут тонуть в темноте, Лорак будет развлекать российских толстосумов своим блеянием.

В частности, оказалось что запроданка уже 10 декабря выступит в ондном из московских концертных залов с новогодним концертом. Нарядная и накрашенная певица будет прыгать на сцене, когда Украина будет оплакивать братские могилы в освобожденных от россиян украинских городах.

Впрочем, не все комментаторы оказались лояльны к ней. "И кто пойдёт на эту двуличную бездарность?", - спрашивают некоторые.

Напомним, ранее Лорак выгуляла свою дочь Софию в Испании.

Соответствующим фото предательница поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она выложила фото вместе со своей дочерью, одетые в кроссовки известного бренда и джинсы. Певица выглядит вполне довольной жизнью и явно наслаждается отпуском не в России, а в Испании.

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