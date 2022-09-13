"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

Лайма Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака / instagram.com/laima_vaikule_official/

Певица Лайма Вайкуле, у которой подозревали рецидив рака, в последнее время крайне редко дает концерты. Также артистка редко говорит о своем здоровье.

Недавно артистка выступила на шоу в честь Раймонда Паулса. После шоу она пообщалась с журналистами и рассказала, что сильно переживает из-за коронавируса, набирающего силу в Европе.

"Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию в два метра. Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз. Если врач говорит сделать это, то просто сделайте это. Хотя бы для того, чтобы медикам было легче в это время", - заявила певица.

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Отвечая на вопрос о рецидиве рака, Вайкуле решила не давать конкретный ответ.

"Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", - призналась звезда.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

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