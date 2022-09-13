УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

13 сентября 2022, 20:05

Певица Лайма Вайкуле откровенно высказалась о своем здоровье.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака / instagram.com/laima_vaikule_official/

Певица Лайма Вайкуле, у которой подозревали рецидив рака, в последнее время крайне редко дает концерты. Также артистка редко говорит о своем здоровье.

Недавно артистка выступила на шоу в честь Раймонда Паулса. После шоу она пообщалась с журналистами и рассказала, что сильно переживает из-за коронавируса, набирающего силу в Европе.

"Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию в два метра. Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз. Если врач говорит сделать это, то просто сделайте это. Хотя бы для того, чтобы медикам было легче в это время", - заявила певица.

Видео дня

Отвечая на вопрос о рецидиве рака, Вайкуле решила не давать конкретный ответ.

"Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас", - призналась звезда.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Лайма Вайкуле новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:48

Кабмин одобрил проект "военного" госбюджета-2023

20:38

"Поклонялся" коммунистическим вождям и СССР: ВСУ ликвидировали члена молодежного "парламента" СевастополяФотоВидео

20:31

Шольц полтора часа общался с Путиным и призывал вывести войска из Украины

20:10

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

20:05

"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

Реклама
19:52

Украина получит мощную финансовую помощь: Зеленский озвучил миллиардную суммуВидео

19:49

В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за крики "Слава России"Видео

19:42

Россияне досрочно выпускают курсантов, чтобы бросить их на войну - Генштаб

19:34

"Бежали, как мыши": военные рассказали об освобождении ИзюмаВидео

19:26

Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"

19:24

Армия Украины крушит снабжение войск РФ на юге: у оккупантов рухнула логистикаВидео

19:24

Везет по жизни: названы 3 самых фартовых знака зодиакаВидео

19:20

Лоха душат медленномнение

19:03

В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

19:03

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

19:00

Репутационные риски для Украины: эксперты об арестах предприятий, которые кредитует ЕБРР

18:47

Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24

18:44

Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войскВидео

18:33

Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на ХарьковщинеВидео

18:29

Продажная слава: предательница Ани Лорак ради концертов в Европе вдруг вспомнила, что она украинка

Реклама
18:24

Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FTВидео

18:14

"Сидят в своих блогах и...": Полякова отчитала украинцев из-за Ефросинину

17:51

Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер добровольно принял решение об уходе

17:34

Без стирки и химчистки: как реанимировать засаленные рукава и воротник на пуховике

17:34

Как отстирать пятна чернил: 10 эффективных способов, которые спасут вашу одежду

17:31

Эмми-2022: названы лучшие телесериалы этого года по версии Американской телевизионной академииВидео

17:16

Если Путин объявит мобилизацию в России, он признает поражение своих войск в Украине – ЖдановВидео

17:08

Сон, как у младенца: что лучше пить на ночь для сна - 5 полезных напитков

17:04

ФСБ-шники и командиры армии РФ срочно вывозят свои семьи из Крыма и юга Украины – разведкаВидео

16:58

"Облапал и едва не изнасиловал": звезда "Крепостной" Денисенко в 8 лет чуть не стала жертвой маньяка

16:57

Очень питательный и самый полезный завтрак: простой рецепт на каждый деньВидео

16:33

Остался без волос и отрастил бороду: звезда Моей прекрасной няни изменился до неузнаваемости

16:26

Как правильно мыть голову, чтобы сохранить свежесть волос надолго: лучшие советыВидео

16:25

Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

16:12

Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизньВидео

16:01

Почему ПВО Железный купол не подходит Украине: спикер ВС ВСУ объяснил ситуациюВидео

15:44

ДиКаприо положил глаз на молодую известную модель

15:43

Плавное скольжение: когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

15:29

"Это кощунство": Популярный российский певец отказался выступать на ДонбассеВидео

15:26

В Мелитополе и Херсоне мощные взрывы: "прилеты" по военной базе оккупантов и штабах РФВидео

Реклама
15:13

Боятся войны РФ и НАТО: генерал ВСУ объяснил, почему Запад тянет время и дает Украине мало оружияВидео

15:12

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

15:01

"Не из-за Пугачевой": российский телеведущий признался, что разбил лицо Соловьеву

15:00

Дымный осенний вкус дыни: как и когда правильно нужно есть вкусную ягодуВидео

14:59

День защитников и защитниц Украины 2022 – дата, мощные поздравления и картинки воинам

14:50

У сына Регины Тодоренко обнаружили психологическое расстройство

14:38

ВСУ освободили на Харьковщине 300 населенных пунктов – МинобороныВидео

14:22

В Мариуполе взорвали патруль оккупантов за попытку уничтожить символ сопротивленияФотоВидео

14:14

Что ждет предателей на освобожденных территориях: Арестович рассказал о судьбе коллаборантов

14:12

На Харьковщине можно было разместить ракеты, которые доставали бы до Москвы – спикер ВС ВСУ ИгнатВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Рецепты
Консервация
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять