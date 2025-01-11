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Молчунья Стоцкая покинула РФ с детьми вслед за другими артистами - причина

Элина Чигис
11 января 2025, 02:00
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Анастасия Стоцкая обратилась к поклонникам.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая улетела на Бали / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Вы узнаете:

  • Анастасия Стоцкая уехала из РФ вместе с детьми
  • Кто из российских артистов отправился в отпуск

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о террористическом вторжении в Украину, отправилась в отпуск.

Как сообщила предательница на своей странице в соцсетях, сейчас она вместе с детьми на Бали, где арендовала виллу на курорте Нуса Дуа.

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Также певица опубликовала фото и показала, как она проводит время на Бали.

Отметим, не только Стоцкая покинула РФ, но и многие другие артисты – Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, Анастасия Волочкова, Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым и другие.

Анастасия Стоцкая на Бали
Анастасия Стоцкая на Бали / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Интересно, что артисты-путинисты, которые поют оды террористической России не желают там отдыхать, а проводят отпуск за границей.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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