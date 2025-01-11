Молчунья Стоцкая покинула РФ с детьми вслед за другими артистами - причина

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- Анастасия Стоцкая уехала из РФ вместе с детьми
- Кто из российских артистов отправился в отпуск
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о террористическом вторжении в Украину, отправилась в отпуск.
Как сообщила предательница на своей странице в соцсетях, сейчас она вместе с детьми на Бали, где арендовала виллу на курорте Нуса Дуа.
Также певица опубликовала фото и показала, как она проводит время на Бали.
Отметим, не только Стоцкая покинула РФ, но и многие другие артисты – Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, Анастасия Волочкова, Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым и другие.
Интересно, что артисты-путинисты, которые поют оды террористической России не желают там отдыхать, а проводят отпуск за границей.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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