Молчание обрело голос: Тина Кароль презентовала новый трек ко Дню рождения

В комментарии Главреду певица призналась, какую бурю эмоций она решилась укротить в песне "Троянди".

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Тина Кароль представила песню "Троянди" и раскрыла смысл нового трека / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Тины Кароль

Украинская певица, Народная артистка Украины Тина Кароль сегодня празднует свое 39-летия. В честь Дня рождения она подготовила для поклонников сюрприз - премьеру новой чувственной песни под названием "Троянди".

Новый трек, который записан лишь при помощи акустической гитары, перкуссии и струнного квартета, Кароль посвятила сложному внутреннем конфликту - отражению социальной драмы, в которой сегодня живет каждый из нас. Муд-видео на новую песню команда звезды представила на ее YouTube-канале.

Просто о сложном, с нежной мелодикой артистка решила подарить голос противоречивым чувствам, которые порой одолевают украинцев. "Троянди" о том, про что хочется помолчать, когда все понятно и без громких слов.

"Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец-то нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, как будто быть "на одной громкости". "Троянди" – это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на измену и правду, на прошлое и будущее", - рассказывает певица и автор музыки Тина Кароль.

Слова к новому треку артистки написал Андрей Безкровный, который отмечает бесспорную синергию с душой певицы и гармонию в работе над новой песней.

Смотрите новый клип Тины Кароль на песню "Троянди":

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