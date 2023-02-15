"Мои крылья возвращаются": счастливая Светлана Лобода в постели рассказала о любви

Украинская певица Светлана Лобода, как и многие украинцы, с началом полномасштабной войны, пережила сильные внутренние изменения. Одно из них ее беспокоит больше остальных.
Так, в своем Telegram-канале артистка призналась, что за последний год практически перестала улыбаться - она была сильно погружена в себя, творчество и всеобщую трагедию, что совершенно забыла о том, каково это.
К счастью, она нашла для себя "лечение". Его секрет кроется в любви. Лобода показала несколько фото, снятых в постели, на которых на ее счастливом лице играет широкая улыбка. Светлана поделилась, что постепенно начинает оттаивать.
"В последнее время я почти разучилась улыбаться, но когда я чувствую ваше тепло, вижу ваши глаза на концертах или читаю комментарии - мои крылья возвращаются, и мне снова хочется петь и творить. Вы даже не представляете, что для артиста значит Ваша любовь! Спасибо ❤️❤️", - пишет певица.
Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.
Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.
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