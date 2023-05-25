"Могу подтвердить, что это правда!": в семье Ассии Ахат пополнение

Ахат в шутку пожаловалась на заботы, которые свалились на нее с появлением малыша.

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Ассия Ахат показала нового члена семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ahhattassia

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат заинтриговала фанатов новостью о пополнении в семье. Обычно в этих вопросах артистка очень скрытна. К примеру, о том, что у нее есть внучка, музыкант призналась, лишь когда девочке было уже три года.

Поэтому поклонники были взбудоражены новостью про появление нового члена семьи. На своей странице в Instagram Ахат уже показала очаровательного малыша.

Им оказался щенок породы мальтипу. "В нашей семье пополнение! Говорят, щенок - это как ребенок. Что ж, могу подтвердить, что это правда! Попрощайтесь с непрерывными марафонами Netflix и поприветствуйте круглосуточный мониторинг щенков", - делится своим счастьем скрипачка.

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Стоит отметить, что у Ассии Ахат уже есть двое псов - мальтийская болонка Понтик и лабрадор Май. Как зовут нового рыжего щенка скрипачка пока не раскрыла. Вероятно, занята материнскими заботами о маленьком песике.

Ассия Ахат показала нового члена семьи / instagram.com/ahhattassia

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