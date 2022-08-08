Могилевская залила в Сеть фото Софии Ротару в молодости: яркий снимок звезды

7 августа 2022 года украинской певицы Софии Ротару исполнилось 75 лет. В честь этого дня Наталья Могилевская опубликовала фото певицы в молодости
Украинская певица Наталья Могилевская решила поздравить свою коллегу, легенду украинской эстрады Софию Ротару с 75-летним юбилеем. Могилевская выложила в Instagram Stories архивное фото Ротару.
На снимке молодая София Михайловна позирует в красивом гуцульском наряде. Ее блестящие длинные черные волосы ниспадают с плеч. Плюс певица сверкает милой улыбкой.
Также Могилевская призвала поддержать деньгами гуманитарную инициативу Ротару "БОН БОКС".
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Напомним, в день своего рождения София Ротару впервые высказалась о войне в Украине. Она добавила, что в этот раз не будет праздновать юбилей, зато очень ждет Дня независимости, чтобы наконец отпраздновать нашу победу над Россией.
"Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире", - написала певица
До того известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась молчанием Софии Ротару о войне в Украине. Также ее раздражает, что из-за высокого статуса артистки, все закрывают на это глаза.
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